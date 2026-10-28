Акции пройдут в ноябре с разными сроками на площадках

28 октября 2026, 07:55, ИА Амител

Маркетплейс / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

"Черная пятница" — главная распродажа года — пройдет на российских маркетплейсах в ноябре, сообщили РИА Новости представители торговых площадок.

В "М. Видео" акция стартует 12 ноября — сразу после завершения распродажи "11.11". В компании подчеркнули, что для каждой кампании предусмотрен отдельный ассортимент и свои условия. На Ozon "черная пятница" продлится с 13 ноября по 2 декабря — тоже вслед за акцией "11.11", которая идет с 22 октября по 12 ноября.

В пресс‑службе маркетплейса отметили, что в ноябрьских распродажах уже участвуют свыше 600 тысяч продавцов — это на 16% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что в ближайшие две недели количество продавцов увеличится, как это бывает традиционно.

Wildberries проведет главную распродажу с 16 по 30 ноября. Маркетплейс прогнозирует высокий интерес покупателей и рост объемов продаж. Позже всех акцию планирует запустить "Яндекс Маркет".Там предварительно "черная пятница" намечена на 25–27 ноября, уточнили в пресс‑службе площадки.