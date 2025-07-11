Отечественный софт позволяет делать отличный видеоконтент

11 июля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJxEkXJ

Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

После ухода с российского рынка популярных зарубежных видеоредакторов все больше пользователей обращают внимание на отечественные альтернативы. Одной из таких программ стала "Мовавика Видео" – современное решение для редактирования видео, полностью адаптированное под реалии российского рынка.

Почему это актуально?

Сегодня, когда многие иностранные сервисы ограничивают доступ, оплата по зарубежным картам вызывает трудности, а локальная поддержка отсутствует, особенно важно иметь надежный и понятный инструмент для создания видео.

Мовавика Видео разработан российской компанией, ориентированной на потребности внутреннего рынка. Программа полностью на русском языке, а оплата через российские банковские карты проходит без проблем.

Преимущества "Мовавика Видео"

Программа позволяет легко и быстро редактировать видео как простым пользователям и начинающим блогерам, так и контент-мейкерам. Не нужно разбираться в сложных интерфейсах или устанавливать десятки плагинов – достаточно скачать видеоредактор и все работает "из коробки". Возможности программы:

интуитивно понятный интерфейс – минимум времени на обучение. Все инструменты логично расположены, а подсказки помогут быстро освоиться даже новичку;

функции монтажа видео – четко обрезайте ненужные фрагменты, склеивайте клипы в нужной последовательности, добавляйте профессиональные титры и субтитры, применяйте стильные переходы между сценами и красивые фильтры для нужного настроения;

поддержка большинства форматов популярных видео, аудио и графических форматов, избавляя от проблем с конвертацией;

хороший набор продвинутых функций и инструментов на базе ИИ: автоматическое улучшение качества видео и стабилизация дрожания, умное удаление фона (хромакей) и замена его на любой другой, автоматическое создание субтитров и их синхронизация и интеллектуальное шумоподавление звука и другие инструменты;

полная совместимость с российскими системами оплаты – удобная и безопасная оплата лицензии через привычные российские платежные системы без лишних сложностей;

активная поддержка и регулярные обновления – активная русскоязычная техническая поддержка всегда готова помочь, а регулярные обновления добавляют новые возможности и улучшают стабильность работы.

За разработкой "Мовавика Видео" стоит новосибирская компания ООО "Видеософт". Техническая поддержка работает стабильно и оперативно, предоставляя помощь на всех этапах работы с программой.

ООО "Видеософт", ОГРН 1245400019688

Реклама