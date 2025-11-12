Создание многодетной семьи хотят рекламировать по телевизору
По мнению авторов инициативы, чем чаще показывают многодетных, тем лучше
12 ноября 2025, 14:45, ИА Амител
Для создания в обществе представления о многодетности как о стандарте нужно увеличить частоту показа многодетных семей в рекламе по ТВ. Такое мнение в прямом эфире радио "Говорит Москва" озвучила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Она упомянула о начале съемок рекламы с участием многодетных семей для трансляции на федеральных телеканалах. А также отметила, что рекламное время составляет около трех часов в день, и неоднократный показ положительного образа большой семьи способствует его закреплению в сознании зрителей как общепринятой.
Депутат акцентировала внимание на значимости всесторонней поддержки семей и распространении позитивной информации. По ее мнению, популяризация "нормы" посредством рекламы и других информационных платформ поможет скорректировать существующие общественные тенденции.
14:46:37 12-11-2025
Процесс?
15:09:57 12-11-2025
Гость (14:46:37 12-11-2025) Процесс?... Чотт тоже представил рекламу создания многодетности. Странно, вроде бы запрещено такое по ТВ показывать
16:33:48 12-11-2025
Гость (14:46:37 12-11-2025) Процесс?...
В те времена, когда по ночам на РЕН-ТВ показывали сам процесс, рождаемость кстати была повыше. И даже росла из года в год ХД
14:49:11 12-11-2025
Хорошо, что ребенок телевизор поломал лет 15 назад.... Так больше и не смотрели.
14:49:13 12-11-2025
елейный елей очень быстро разобьется о действительность, в которой кроме хочу, непременно требуется - могу.
14:51:53 12-11-2025
слава богу телека уже лет 5 нет
15:52:12 12-11-2025
Гость (14:51:53 12-11-2025) слава богу телека уже лет 5 нет... я его сам не включаю уже 5 лет)
14:54:33 12-11-2025
какая жуткая картинка, не используйте больше нейросети
15:54:15 12-11-2025
Гость (14:54:33 12-11-2025) какая жуткая картинка, не используйте больше нейросети... там у всех проблемы с пальцами и руками, размерами рук. У девочки крупная кисть и всего 4 пальца, а мама ее обнимающая с детским кулачком, а папа по ходу вообще без пальцев на стол оперся. И еще какая то странная женщина с непонятной кистью.... Треш!
15:55:32 12-11-2025
Гость (14:54:33 12-11-2025) какая жуткая картинка, не используйте больше нейросети... и еще у них зрачки у всех черные, жуть вообще
14:59:39 12-11-2025
Вы опоздали с этими ценностями лет на 30 , сейчас мир изменился очень сильно
15:06:51 12-11-2025
Это всё хорошо. Но на своём примере скажу. Многодетный. Занимаюсь грузоперевозками. Авто недавно был оформлен за перегруз. Его на деле не было. У пневмоподушки подвески вышел воздух во время следования. Нагрузка на другие колеса перешла и возник перегруз. Штраф 450 000. Был в ведомстве. Написал, что многодетный. Грузовик совсем недавно угодил в ДТП с переворотом. Восстановить средств нету. Это тоже указал. Штраф оставили. Проблемы наши. Отличная поддержка. Пока не имею понимания как кормить семью. Привычной работой заниматься не смогу. Только как будто вчерашний студент на что-то новое за соответствующую ЗП. И карты через месяц арестуют, куда ЗП получать. И ничего не поделаешь с этим. Не уберёшь, не отменить. Ничего. Суды не помогут. Да и на юристов нет денег. За этот вялый сезон не удалось ничего заработать, как говорится, про запас.
15:22:28 12-11-2025
Сытость хотят рекламировать для голодных по телевизору.
15:26:43 12-11-2025
девочка на картинке рукастая какая 😂
15:52:41 12-11-2025
Авторы инициатив сколько имеют детей?
.... нужно увеличить частоту показа многодетных семей в рекламе по ТВ - они в курсе, что ТВ смотрят люди далекие уже от деторождения, им пенсия светит, тропа здоровья и палки для ходьбы вокруг Дара....
16:23:14 12-11-2025
Сейчас более-менее вменяемые вообще не планируют детей. Тем более несколько.
17:10:31 12-11-2025
Что не депутат, то феерический...
18:56:19 12-11-2025
зачем рекламу делать? людям жить негде , чтобы семью создать нужно жилье для начала а это сейчас не возможно , хотела бы еще детей конечно нет возможности и реклама тут не поможет. материнский капитал это конечно хорошо но когда трое детей это капля в море при ценах на жилье а еще образование надо дать в будущем .Не буду я многодетной пожалуй а то и кушать не на что будет .
19:10:00 12-11-2025
Мороз🤫 крепчал
02:15:48 13-11-2025
Сколько "халва" ни говори...