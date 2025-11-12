НОВОСТИОбщество

Создание многодетной семьи хотят рекламировать по телевизору

По мнению авторов инициативы, чем чаще показывают многодетных, тем лучше

12 ноября 2025, 14:45, ИА Амител

Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Для создания в обществе представления о многодетности как о стандарте нужно увеличить частоту показа многодетных семей в рекламе по ТВ. Такое мнение в прямом эфире радио "Говорит Москва" озвучила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она упомянула о начале съемок рекламы с участием многодетных семей для трансляции на федеральных телеканалах. А также отметила, что рекламное время составляет около трех часов в день, и неоднократный показ положительного образа большой семьи способствует его закреплению в сознании зрителей как общепринятой.

Депутат акцентировала внимание на значимости всесторонней поддержки семей и распространении позитивной информации. По ее мнению, популяризация "нормы" посредством рекламы и других информационных платформ поможет скорректировать существующие общественные тенденции.

Нина Останина / Фото: vk.com / nina.ostanina

Депутат Госдумы с Алтая предложила ввести звание "Отец-герой" для многодетных мужчин

По мнению Нины Останиной, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране
НОВОСТИОбщество

депутаты Многодетные семьи

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

14:46:37 12-11-2025

Процесс?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:57 12-11-2025

Гость (14:46:37 12-11-2025) Процесс?... Чотт тоже представил рекламу создания многодетности. Странно, вроде бы запрещено такое по ТВ показывать

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:48 12-11-2025

Гость (14:46:37 12-11-2025) Процесс?...
В те времена, когда по ночам на РЕН-ТВ показывали сам процесс, рождаемость кстати была повыше. И даже росла из года в год ХД

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:11 12-11-2025

Хорошо, что ребенок телевизор поломал лет 15 назад.... Так больше и не смотрели.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:13 12-11-2025

елейный елей очень быстро разобьется о действительность, в которой кроме хочу, непременно требуется - могу.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:53 12-11-2025

слава богу телека уже лет 5 нет

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:12 12-11-2025

Гость (14:51:53 12-11-2025) слава богу телека уже лет 5 нет... я его сам не включаю уже 5 лет)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:33 12-11-2025

какая жуткая картинка, не используйте больше нейросети

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:15 12-11-2025

Гость (14:54:33 12-11-2025) какая жуткая картинка, не используйте больше нейросети... там у всех проблемы с пальцами и руками, размерами рук. У девочки крупная кисть и всего 4 пальца, а мама ее обнимающая с детским кулачком, а папа по ходу вообще без пальцев на стол оперся. И еще какая то странная женщина с непонятной кистью.... Треш!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:32 12-11-2025

Гость (14:54:33 12-11-2025) какая жуткая картинка, не используйте больше нейросети... и еще у них зрачки у всех черные, жуть вообще

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

14:59:39 12-11-2025

Вы опоздали с этими ценностями лет на 30 , сейчас мир изменился очень сильно

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:51 12-11-2025

Это всё хорошо. Но на своём примере скажу. Многодетный. Занимаюсь грузоперевозками. Авто недавно был оформлен за перегруз. Его на деле не было. У пневмоподушки подвески вышел воздух во время следования. Нагрузка на другие колеса перешла и возник перегруз. Штраф 450 000. Был в ведомстве. Написал, что многодетный. Грузовик совсем недавно угодил в ДТП с переворотом. Восстановить средств нету. Это тоже указал. Штраф оставили. Проблемы наши. Отличная поддержка. Пока не имею понимания как кормить семью. Привычной работой заниматься не смогу. Только как будто вчерашний студент на что-то новое за соответствующую ЗП. И карты через месяц арестуют, куда ЗП получать. И ничего не поделаешь с этим. Не уберёшь, не отменить. Ничего. Суды не помогут. Да и на юристов нет денег. За этот вялый сезон не удалось ничего заработать, как говорится, про запас.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стас Пле

15:22:28 12-11-2025

Сытость хотят рекламировать для голодных по телевизору.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:26:43 12-11-2025

девочка на картинке рукастая какая 😂

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:41 12-11-2025

Авторы инициатив сколько имеют детей?
.... нужно увеличить частоту показа многодетных семей в рекламе по ТВ - они в курсе, что ТВ смотрят люди далекие уже от деторождения, им пенсия светит, тропа здоровья и палки для ходьбы вокруг Дара....

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:14 12-11-2025

Сейчас более-менее вменяемые вообще не планируют детей. Тем более несколько.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:31 12-11-2025

Что не депутат, то феерический...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:56:19 12-11-2025

зачем рекламу делать? людям жить негде , чтобы семью создать нужно жилье для начала а это сейчас не возможно , хотела бы еще детей конечно нет возможности и реклама тут не поможет. материнский капитал это конечно хорошо но когда трое детей это капля в море при ценах на жилье а еще образование надо дать в будущем .Не буду я многодетной пожалуй а то и кушать не на что будет .

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:00 12-11-2025

Мороз🤫 крепчал

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:15:48 13-11-2025

Сколько "халва" ни говори...

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров