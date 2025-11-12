Создание многодетной семьи хотят рекламировать по телевизору

По мнению авторов инициативы, чем чаще показывают многодетных, тем лучше

12 ноября 2025, 14:45, ИА Амител

Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Для создания в обществе представления о многодетности как о стандарте нужно увеличить частоту показа многодетных семей в рекламе по ТВ. Такое мнение в прямом эфире радио "Говорит Москва" озвучила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она упомянула о начале съемок рекламы с участием многодетных семей для трансляции на федеральных телеканалах. А также отметила, что рекламное время составляет около трех часов в день, и неоднократный показ положительного образа большой семьи способствует его закреплению в сознании зрителей как общепринятой.

Депутат акцентировала внимание на значимости всесторонней поддержки семей и распространении позитивной информации. По ее мнению, популяризация "нормы" посредством рекламы и других информационных платформ поможет скорректировать существующие общественные тенденции.