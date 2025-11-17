"Сожрали моего гольца, демоны?" Семейство медведей отобедало уловом рыбаков на Камчатке

Рыбаки шутят, что мишки "даже спасибо не сказали"

17 ноября 2025, 07:35, ИА Амител

На реке Каюк в Камчатском крае группа рыбаков ненадолго оставила на берегу пойманных гольцов – и тут же лишилась добычи. На запах свежей рыбы пришло целое семейство бурых медведей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Мужчины пытались отпугнуть незваных гостей криками, но те даже не обратили внимания. Косолапые спокойно подошли к улову, устроили себе бесплатный обед и, завершив трапезу, так же невозмутимо удалились в лес.

«Сожрали моего гольца, демоны?» – возмутился один из рыбаков.

Другие рыбаки шутят, что мишки "даже спасибо не сказали", но признают: с такими конкурентами на Камчатке спорить бессмысленно.

