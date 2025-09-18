Несмотря на принимаемые меры, дефицит кадров остается одной из ключевых проблем

18 сентября 2025

Автобус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле средний возраст действующих водителей общественного транспорта составляет 45–50 лет, что свидетельствует о старении кадрового состава, сообщает мэрия. Острую кадровую проблему в сфере пассажирских перевозок накануне обсудили в администрации города.

«Наша главная цель – создать систему подготовки новых специалистов и сделать профессию водителя привлекательной для молодежи», – подчеркнул глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Для решения проблемы, указал он, необходимо объединить усилия комитета, перевозчиков и Центра занятости.

Замдиректора Центра занятости населения Барнаула Александр Раченков отметил, что сегодняшняя ситуация во многом обусловлена демографическим спадом 1990-х годов.

Для решения кадрового дефицита, по его мнению, необходимо активизировать профориентационную работу в школах и колледжах, а также внедрить целевое обучение по категории "D" в учреждениях среднего профессионального образования.

Также Раченков отметил, что в последнее время все больше женщин выбирают профессию водителя.

«Перевозчики выразили заинтересованность в организации практико-ориентированного обучения с последующим трудоустройством выпускников», – отметили в мэрии.

В итоге власти Барнаула взяли на особый контроль поиски решения проблемы, в частности, разработку комплексных мер по устранению кадрового дефицита.

Напомним, дефицит водителей автобусов и маршруток в Барнауле обсуждают уже давно. К примеру, в 2022 году также пришли к выводу, что людей не хватает, в итоге простаивает множество исправных автобусов.