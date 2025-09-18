Спад и непривлекательность. Почему в Барнауле не хватает водителей автобусов
Несмотря на принимаемые меры, дефицит кадров остается одной из ключевых проблем
В Барнауле средний возраст действующих водителей общественного транспорта составляет 45–50 лет, что свидетельствует о старении кадрового состава, сообщает мэрия. Острую кадровую проблему в сфере пассажирских перевозок накануне обсудили в администрации города.
«Наша главная цель – создать систему подготовки новых специалистов и сделать профессию водителя привлекательной для молодежи», – подчеркнул глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
Для решения проблемы, указал он, необходимо объединить усилия комитета, перевозчиков и Центра занятости.
Замдиректора Центра занятости населения Барнаула Александр Раченков отметил, что сегодняшняя ситуация во многом обусловлена демографическим спадом 1990-х годов.
Для решения кадрового дефицита, по его мнению, необходимо активизировать профориентационную работу в школах и колледжах, а также внедрить целевое обучение по категории "D" в учреждениях среднего профессионального образования.
Также Раченков отметил, что в последнее время все больше женщин выбирают профессию водителя.
«Перевозчики выразили заинтересованность в организации практико-ориентированного обучения с последующим трудоустройством выпускников», – отметили в мэрии.
В итоге власти Барнаула взяли на особый контроль поиски решения проблемы, в частности, разработку комплексных мер по устранению кадрового дефицита.
Напомним, дефицит водителей автобусов и маршруток в Барнауле обсуждают уже давно. К примеру, в 2022 году также пришли к выводу, что людей не хватает, в итоге простаивает множество исправных автобусов.
Дальше многие,многие профессии вставить нужно.
Зато Администрации всего хватает сполна.
12:26:22 18-09-2025
Да, как их хватит, если убивают и избивают на рабочем месте?
12:28:12 18-09-2025
Как зашифровали оплату труда , даже и не понятно с первого раза, что денег не платим , вы держитесь. А мы молодых , глупых поищем.
12:33:22 18-09-2025
А водителей вообще дефицит, отнюдь не только в сфере автобусных перевозок. Интересно, почему.
12:35:00 18-09-2025
я не водитель, но мне кажется проблема в том что работать "Водителю общественного транспорта" приходится работать с людьми...
14:06:32 18-09-2025
Шинник (12:35:00 18-09-2025) я не водитель, но мне кажется проблема в том что работать "В... с людьми приходится работать не только водителям ОТ, но! как правило, другие не позволяют себе курить на рабочем месте и материть клиентов за то, что у них карта, а не нал в карман сотрудника.
а водилы позволяют. точно ли проблема в других людях?
13:04:07 18-09-2025
это жу-жу-жу неспроста, месяца через 2 снова начнётся, что надо повысить тариф, на зарплаты не хватает.
15:42:42 18-09-2025
Гость (13:04:07 18-09-2025) это жу-жу-жу неспроста, месяца через 2 снова начнётся, что н... К новому году повысят до 50 рублей.
13:41:41 18-09-2025
Водители должны работать по 8 часов, администрация это конечно тролирует? А льготный стаж работодатель передаёт? Не оборудованы конечные остановки, нет туалетов? Главное показуха
19:36:14 18-09-2025
Так устройте ребят после СВО. Какие проблемы? Или у администрации и псевдоперевозчиков жаба давит нормальную зарплату платить и нормальные условия труда обеспечить? А за мат и курение водилам рот надо затыкать потными тапками, которые у них в салоне валяются. Не может ОТ быть убыточным, иначе бы ушли с рынка бы давно. Ан нет, превозмогая все трудности псевдоперевозчики таки оказывают псевдоуслуги.
19:38:43 18-09-2025
Посоветуйте водителям как в час пик можно регулировать поток в салоне автобуса. Следом проверка ГАИ. Штраф. Скоро последние водители уволятся.
21:46:45 18-09-2025
да уберите их вообще эти автобусы. в Европе вообще невостребованный вид перемещений. А тут... Боже вонь смрад грязь
23:48:36 18-09-2025
В городе до сих пор домой уехать не возможно после 20. До каких пор??? Ни 10,ни 65,53,ни 47... все мимо пролетают🤬😡😡