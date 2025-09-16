Пассажиры избили водителя автобуса в Барнауле после спора об оплате проезда. Видео
Водитель вышел из транспортного средства и потребовал оплатить проезд, после чего началась драка
16 сентября 2025, 20:30, ИА Амител
В Барнауле группа из четырех-пяти молодых людей жестоко избила водителя автобуса после конфликта из-за оплаты проезда, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По свидетельствам очевидцев, водитель вышел из транспортного средства и потребовал оплатить проезд, после чего завязалась словесная перепалка, переросшая в физическое насилие.
Один из пассажиров начал наносить удары по лицу водителя, после чего к избиению присоединилась вся группа. Злоумышленники пинали лежащего мужчину ногами, порвали его одежду и нанесли серьезные повреждения головы. Затем они попытались задушить водителя, от чего он потерял сознание.
Нападавшие скрылись с места происшествия до приезда полиции, но позднее вернулись с предложением денежной компенсации в обмен на отказ от написания заявления.
Полиция проводит проверку по факту избиения водителя автобуса. Для разбирательства на место происшествия был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции. Водителю была оказана медицинская помощь.
20:37:06 16-09-2025
совсем озверели барнаульцы, а еще на собак жалуются
23:07:39 16-09-2025
Гость (20:37:06 16-09-2025) совсем озверели барнаульцы, а еще на собак жалуются... Быдло плодится
20:39:41 16-09-2025
Сажать однозначно... Срока большие...
20:40:03 16-09-2025
Без национальности, наверное, да?
21:07:20 16-09-2025
Если бы я была там , я бы вцепилась хотя бы в одного из этих отморозков . Пассажиры ау ! Вы похоже тоже из их числа !
21:17:40 16-09-2025
Господи, как таких идиотов земля носит! Биомусор, зачем их рожали? Сами, наверное, ни копейки в жизни не заработали, нашли, кого наказывать - работягу, уроды!
А чего же засикотили-то, что заявление пойдёт в ход, раз такие "герои", толпой на одного. Очень надеюсь, что ход заявлению дадут со всеми вытекающими.
23:08:28 16-09-2025
Гость (21:17:40 16-09-2025) Господи, как таких идиотов земля носит! Биомусор, зачем их р... Шакалы всегда стаей нападают
21:30:03 16-09-2025
Причина конфликта? Не захотели оплатить проезд? Тогда надо хлопчиков по полной прокатить, чтобы икалось долго. И компенсацию водителю максимальную.
23:08:57 16-09-2025
Гость (21:30:03 16-09-2025) Причина конфликта? Не захотели оплатить проезд? Тогда надо х... За счёт уродов лечение
21:36:16 16-09-2025
В понедельник 35 маршрут, едем от Трактовой до Балтийской. Водитель перестраивается в третий ряд и собирает людей с остановок, не подъезжая к ним. В добавок еще и материт, что люди не торопятся. Вот такому водиле за всех настучать по роже надо и выкинуть на проезжую часть пинком под задницу, а рот законопатить ссаными тряпками. Как такое быдло допускают на работу с людьми?
21:44:32 16-09-2025
в штуры на сво, чтобы через месяц в фарш.
воздух чище станет.
такое отребье нарожать дело не сожное
23:10:28 16-09-2025
Гость (21:44:32 16-09-2025) в штуры на сво, чтобы через месяц в фарш.воздух чище ста... Вместо срока на сво? Сомнительно. А если он вернётся. будет героем?
07:50:52 17-09-2025
Гость (23:10:28 16-09-2025) Вместо срока на сво? Сомнительно. А если он вернётся. будет ... думаю не вернется.
18:05:17 17-09-2025
Гость (07:50:52 17-09-2025) думаю не вернется.... Надо, чтобы не вернулся.
08:50:03 17-09-2025
Гость (23:10:28 16-09-2025) Вместо срока на сво? Сомнительно. А если он вернётся. будет ... Ну если только после Победы, то даже водитель наерное простит. Это может быть даже подольше, чем срок
11:41:14 17-09-2025
Гость (21:44:32 16-09-2025) в штуры на сво, чтобы через месяц в фарш.воздух чище ста... У него так кукуха сосвем улетит. если вернётся. А по возвращению назначит себя верхушкой эволюции. Чего доброго еще и подиться начнет. Ну правда и тюрьма его не сильно починит (
21:48:23 16-09-2025
интересно то что полиция ехала больше 20 минут, хотя ситуация произошла на красной линии
22:26:22 16-09-2025
гость (21:48:23 16-09-2025) интересно то что полиция ехала больше 20 минут, хотя ситуаци... Полиции некогда, она прибыль от штрафов с камер подсчитывает.
23:11:36 16-09-2025
гость (21:48:23 16-09-2025) интересно то что полиция ехала больше 20 минут, хотя ситуаци... Ну они же не кричали долой (американского) президента. Можно и не очень торопиться
22:10:36 16-09-2025
Выслушать бы обе стороны... Возможно, водитель спрятал терминал и заставлял оплату на карту себе переводить, уходя от налогов, искажая статистику, увеличивая в итоге стоимость проезда для горожан... Как насчёт _такого_ запинать, а, господа мстители?
07:33:58 17-09-2025
Гость (22:10:36 16-09-2025) Выслушать бы обе стороны... Возможно, водитель спрятал терми... ? автобус муниципальный, номер 10, от горэлектротранса.....какая карта, это не частник... быдло на видео будет наказано.
09:33:28 17-09-2025
Гость (22:10:36 16-09-2025) Выслушать бы обе стороны... Возможно, водитель спрятал терми... вряд ли это судя по фото единица, на этом маршруте такое не практикуют
09:36:42 17-09-2025
гость (09:33:28 17-09-2025) вряд ли это судя по фото единица, на этом маршруте такое не ... А на ноль вы принципиально не смотрите? Чем он вас пугает?
22:55:05 16-09-2025
Молодые козлы. По всей строгости этот биомусор, сегодня же в СИЗО!
23:01:34 16-09-2025
Покушение на убийство. Прокурор на контроль и на зону.
09:19:36 17-09-2025
Гость (23:01:34 16-09-2025) Покушение на убийство. Прокурор на контроль и на зону.... Душил целенаправленно, пока не стал подавать признаки жизни. Асфиксия. Убийство. А то, что выжил, это не их заслуга. Потом испугался почему то, отряхивать стал, компенсацию денежную предлагал, чтобы уйти от ответственности, но это уже другая история.
07:36:46 17-09-2025
Столько шороху из-за пары мелких монитор за проезд?
08:28:13 17-09-2025
Musik (07:36:46 17-09-2025) Столько шороху из-за пары мелких монитор за проезд? ... чел ты можешь хотя бы неделю не появляться в комментах,ну раздражает многих и твой ник и твоя писанина
08:48:30 17-09-2025
тагил (08:28:13 17-09-2025) чел ты можешь хотя бы неделю не появляться в комментах,ну ра...
Не может. Это уже зависимость, как от веществ. А он считает на полном серьезе, что пишет очень остроумно. Думает, что он этакий блохгер!
09:21:10 17-09-2025
Гость (08:48:30 17-09-2025) Не может. Это уже зависимость, как от веществ. А он счит... тут?
писать серьезно?
вы это серьезно???
Амик тем и хорош, что люди пишут нормальные - не умничают, не квасят из себя фифочек. простые - как у Василия Макаровича.
ресурс - уникален.
07:38:02 17-09-2025
Водила видимо сам напросился, шакалье
08:47:49 17-09-2025
из четырех-пяти молодых людей --- интересно как они откосили. Теперь поди не получится
08:49:39 17-09-2025
Свора шакалов и гиен. Бьют лежачего человека. Их и тюрьма не исправит, а выйдут законченными бандитами.
08:57:20 17-09-2025
Должны искупить
09:18:52 17-09-2025
....земля и все дела на ней сгорят....стих из Библии . помните это
09:58:08 17-09-2025
Спасибо тем кто снимал.
В любой неправильной ситуации надо снимать.
Отличная доказательная база
10:09:05 17-09-2025
Гость (09:58:08 17-09-2025) Спасибо тем кто снимал.В любой неправильной ситуации над... с чего началось - не ясно.
водитель кстати тоже не дистрофик.
мутно. мужики бьют друг другу морды за цену булки хлеба. печально.