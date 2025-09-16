Пассажиры избили водителя автобуса в Барнауле после спора об оплате проезда. Видео

Водитель вышел из транспортного средства и потребовал оплатить проезд, после чего началась драка

16 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Тот самый автобус / Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

В Барнауле группа из четырех-пяти молодых людей жестоко избила водителя автобуса после конфликта из-за оплаты проезда, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По свидетельствам очевидцев, водитель вышел из транспортного средства и потребовал оплатить проезд, после чего завязалась словесная перепалка, переросшая в физическое насилие.

Один из пассажиров начал наносить удары по лицу водителя, после чего к избиению присоединилась вся группа. Злоумышленники пинали лежащего мужчину ногами, порвали его одежду и нанесли серьезные повреждения головы. Затем они попытались задушить водителя, от чего он потерял сознание.

Нападавшие скрылись с места происшествия до приезда полиции, но позднее вернулись с предложением денежной компенсации в обмен на отказ от написания заявления.

Полиция проводит проверку по факту избиения водителя автобуса. Для разбирательства на место происшествия был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции. Водителю была оказана медицинская помощь.