Спальные районы на вырост. Почему жизнь в коттеджных поселках превращается в испытание

Застройщики продают мечту о загородной жизни, но забывают построить к ней дороги, школы и парки

28 ноября 2025, 09:00, ИА Амител

Коттеджный поселок / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Как уйти от "стихийного урбанизма" при строительстве малоэтажных поселков и что нужно делать, чтобы застройщики создавали жизнеспособную среду, а не спальные районы без инфраструктуры – об этом говорили участники форума "Жизнь на земле", который прошел накануне в Барнауле. Его организатором выступил региональный Союз малоэтажного строительства, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Многие коттеджные поселки, которые строятся сегодня, в итоге превращаются в общежитие, считает Александр Верясов, директор компании "АлтЭкоАрт", председатель Союза малоэтажного строительства Алтайского края. Все потому, что при планировании новых территорий нет единого замысла. Каждый застройщик или владелец участка действует в своих личных интересах:

«Должны в коттеджных поселках быть обязательно парковые зоны, места притяжения людей, какие-то рестораны, кафе, место досуга, обязательно велодорожки и пешеходные дорожки для комфортного пребывания в этих поселках. Мы не должны убегать из поселка за город, для того чтобы насладиться комфортом. Мы должны у себя дома получить комфорт, в шаговой доступности. Мы должны понимать, что будет через десять лет и какие поселки будут актуальны через 10, 20, 30 лет. На сегодняшний день подход строителей происходит однодневно – продать и забыть», – отмечает Александр Верясов.

В результате жители нередко остаются один на один с кучей проблем: хаотичная дорожная сеть без логичных проездов, невозможность быстрого подключения к электричеству, воде или газу, отсутствие мест отдыха и, самое главное, нет в шаговой доступности школ, детских садов и поликлиник, что превращает жизнь семей в ежедневный марафон по пробкам.

К примеру, в Первомайском районе, где за последние годы появилось около десяти новых поселков, население Санниковского сельсовета выросло до 12 тысяч человек. Нагрузка на две школы в Фирсово и Санниково возросла в два-три раза.

«Если мы возьмем село Фирсово, то у нас в школе на 108 мест сейчас обучается порядка 400 человек. В Санниково не лучшая ситуация. Там порядка 400-480 мест должно быть, а у нас 820 детей сейчас учатся. То есть у нас там столпотворение просто ужасное», – рассказала Елена Кудашкина, глава Санниковского сельсовета.

Кудашкина отмечает, на их территории работают разные застройщики. Она их делит на три категории: те, кто делает поселок под ключ, они создают свою управляющую компанию и сами обслуживают поселок. Но есть и не совсем добросовестные. Такие, как правило, скупленные паевые земли межуют, продают и уходят с рынка, не вкладывая ничего в инфраструктуру.

В лучшем случае эти земли передаются муниципалитету для обслуживания, в худшем – остаются у собственника, и тогда содержание дорог, уборка снега и другие работы – целиком забота жителей. Все это лишает жизнь на земле привлекательности. И задача Союза малоэтажных застройщиков, который объединяет добросовестных участников рынка, навести порядок в этой сфере и создать в новых поселках жизнеспособную среду.

«Мы можем посмотреть на соседние рынки – к примеру, Новосибирская область. У них очень часто коттеджные поселки уже с озером, с речкой, в одном коттеджном поселке есть парк. Соответственно, они притягивают посетителей и дополнительно увеличивают продажи своего коттеджного поселка. В массовости распространены парковые зоны. Если в Новосибирске это получилось, у нас это явно получится. Соответственно, проблем с земельными участками на сегодняшний день, именно больших кварталов, я не вижу. Нужна системная работа власти, застройщиков и собственников этой земли», – отметил Верясов.

Большинство участников форума считает, что отрасль малоэтажного строительства взрослеет и нужна консолидация, чтобы говорить на одном языке, объединять опыт и создавать прозрачные правила игры. Для создания жизнеспособной среды на земле нужно создавать единый план развития каждой территории. Это предсказуемые условия для застройщиков и защита прав будущих жителей.