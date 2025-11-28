Спальные районы на вырост. Почему жизнь в коттеджных поселках превращается в испытание
Застройщики продают мечту о загородной жизни, но забывают построить к ней дороги, школы и парки
28 ноября 2025, 09:00, ИА Амител
Как уйти от "стихийного урбанизма" при строительстве малоэтажных поселков и что нужно делать, чтобы застройщики создавали жизнеспособную среду, а не спальные районы без инфраструктуры – об этом говорили участники форума "Жизнь на земле", который прошел накануне в Барнауле. Его организатором выступил региональный Союз малоэтажного строительства, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Многие коттеджные поселки, которые строятся сегодня, в итоге превращаются в общежитие, считает Александр Верясов, директор компании "АлтЭкоАрт", председатель Союза малоэтажного строительства Алтайского края. Все потому, что при планировании новых территорий нет единого замысла. Каждый застройщик или владелец участка действует в своих личных интересах:
«Должны в коттеджных поселках быть обязательно парковые зоны, места притяжения людей, какие-то рестораны, кафе, место досуга, обязательно велодорожки и пешеходные дорожки для комфортного пребывания в этих поселках. Мы не должны убегать из поселка за город, для того чтобы насладиться комфортом. Мы должны у себя дома получить комфорт, в шаговой доступности. Мы должны понимать, что будет через десять лет и какие поселки будут актуальны через 10, 20, 30 лет. На сегодняшний день подход строителей происходит однодневно – продать и забыть», – отмечает Александр Верясов.
В результате жители нередко остаются один на один с кучей проблем: хаотичная дорожная сеть без логичных проездов, невозможность быстрого подключения к электричеству, воде или газу, отсутствие мест отдыха и, самое главное, нет в шаговой доступности школ, детских садов и поликлиник, что превращает жизнь семей в ежедневный марафон по пробкам.
К примеру, в Первомайском районе, где за последние годы появилось около десяти новых поселков, население Санниковского сельсовета выросло до 12 тысяч человек. Нагрузка на две школы в Фирсово и Санниково возросла в два-три раза.
«Если мы возьмем село Фирсово, то у нас в школе на 108 мест сейчас обучается порядка 400 человек. В Санниково не лучшая ситуация. Там порядка 400-480 мест должно быть, а у нас 820 детей сейчас учатся. То есть у нас там столпотворение просто ужасное», – рассказала Елена Кудашкина, глава Санниковского сельсовета.
Кудашкина отмечает, на их территории работают разные застройщики. Она их делит на три категории: те, кто делает поселок под ключ, они создают свою управляющую компанию и сами обслуживают поселок. Но есть и не совсем добросовестные. Такие, как правило, скупленные паевые земли межуют, продают и уходят с рынка, не вкладывая ничего в инфраструктуру.
В лучшем случае эти земли передаются муниципалитету для обслуживания, в худшем – остаются у собственника, и тогда содержание дорог, уборка снега и другие работы – целиком забота жителей. Все это лишает жизнь на земле привлекательности. И задача Союза малоэтажных застройщиков, который объединяет добросовестных участников рынка, навести порядок в этой сфере и создать в новых поселках жизнеспособную среду.
«Мы можем посмотреть на соседние рынки – к примеру, Новосибирская область. У них очень часто коттеджные поселки уже с озером, с речкой, в одном коттеджном поселке есть парк. Соответственно, они притягивают посетителей и дополнительно увеличивают продажи своего коттеджного поселка. В массовости распространены парковые зоны. Если в Новосибирске это получилось, у нас это явно получится. Соответственно, проблем с земельными участками на сегодняшний день, именно больших кварталов, я не вижу. Нужна системная работа власти, застройщиков и собственников этой земли», – отметил Верясов.
Большинство участников форума считает, что отрасль малоэтажного строительства взрослеет и нужна консолидация, чтобы говорить на одном языке, объединять опыт и создавать прозрачные правила игры. Для создания жизнеспособной среды на земле нужно создавать единый план развития каждой территории. Это предсказуемые условия для застройщиков и защита прав будущих жителей.
Неплохо было бы обязать застройщиков формировать инфраструктуру ещё на этапе планирования.
Но, по всей видимости, это никому неинтересно (ни государственным мужам, ни коммерсам).
Вывод напрашивается сам собой - процесс будет протекать стихийно, а покупатели научаться маленько шевелить своим серым веществом у себя в черепной коробке...
12:06:36 28-11-2025
@ (09:14:46 28-11-2025) Неплохо было бы обязать застройщиков формировать инфраструкт... научаться маленько шевелить своим серым - переехать (подальше)?
13:11:33 28-11-2025
09:20:50 28-11-2025
Просим господина Верясова, ведущего как раз кусочную застройку на некоторой территории в мкр Радужный, и самому следовать своим же призывам и хотя бы что то одно из общественных пространств обустроить в микрорайоне к моменту сдачи своего проекта - покажите на деле.
А пока, уже 2 года видим прореженную рощу для застройки, несоблюдение технологических решений по благоустройству, приводящие к затоплению и размыву половодьем наших действующих дорог, которые жители мкр Радужный сами обслуживают, дороги разбивает техника застройщика и стройка ведется по плану "лишь бы нам тут все продать, а дальше хоть трава не расти". Классика жанра.
09:22:26 28-11-2025
Вот бы какой-нибудь государственный орган занимался курирование этой сферы, чтоб не возникало вот таких проблем
10:38:05 28-11-2025
Гость (09:22:26 28-11-2025) Вот бы какой-нибудь государственный орган занимался курирова... Вам подсказать, что будет в этом случае, или сами догадаетесь?) Орган будет иметь нехилые такие зп для своих работников, плюс откаты и взятки, а воз останется там же, где есть и сейчас.
09:41:16 28-11-2025
Застройщик никогда не будет строить садик и школу - потолок - дороги, помещение под вб/кб и унылая качеля
14:34:18 04-12-2025
Гость (09:41:16 28-11-2025) Застройщик никогда не будет строить садик и школу - потолок ... Будет строить, если заказчиком будет выступать бюджет
09:47:07 28-11-2025
Это ещё что! Вот власти вообще забыли обеспечить участки многодетных в Бельмесёво инженерной инфраструктурой! Нет ни газа, ни света, ни воды, ни дорог! Им даже суд своим решением напомнил что надо многодетным всё это провести - а власти даже решение суда не исполнили! Власть, не исполняющая решение суда, должна быть переизбрана!
10:00:47 28-11-2025
Гость (09:47:07 28-11-2025) Это ещё что! Вот власти вообще забыли обеспечить участки мно... На другую власть, не исполняющую вообще ничего
10:07:59 28-11-2025
Гость (09:47:07 28-11-2025) Это ещё что! Вот власти вообще забыли обеспечить участки мно... На то она и власть, вот у вас есть обязательства и вы их соблюдаете, в случае если нет следует наказание.
А вот если вы заключили контракт с администрацией и выполнили работы, администрация может не платить даже после решения суда и на пени ей безразлично. Нет денег и всё, про обеспечение жильем сирот и прочее вообще молчи. Слова "обязанности" и "ответственность" имеют разные значения, для обычных граждан и "необычных"
10:17:02 28-11-2025
Гость (09:47:07 28-11-2025) Это ещё что! Вот власти вообще забыли обеспечить участки мно...
Соглашусь с вами, но с двумя нюансами: 1. Власть не забыла обеспечить участки инженерной инфраструктурой, она не планировала их обеспечение. А это две большие разницы. Такие планы могут возникнуть, когда появится желание и возможность у власти выделить и тут же освоить выделенные бюджетные средства. 2. Власть, не исполняющая решение суда, не должна быть переизбрана, а должна быть посажена. То же две большие разницы.
11:01:09 28-11-2025
Гость (10:17:02 28-11-2025) Соглашусь с вами, но с двумя нюансами: 1. Власть не забы... Важно то, что власть сначала всеми способами отбрыкивалась от прописанной в законе обязанности обеспечить участки многодетных инженерной инфраструктурой, потом многодетные подали на власть в суд и уже суд своим судебным решением обязал власти обеспечить участки многодетных инженерной инфраструктурой, но и после этого власть фактически не сделала ровным счётом ничего, успешно отбиваясь в суде каждый год от штрафа 50 тысяч рублей за невыполнение решения суда, посылая в суд своего юриста.
Редакции Амика было бы неплохо взять вопрос на заметку, потому что когда государство плюёт на интересы ТЫСЯЧИ многодетных - возникают вопросы к людям во власти, а на своём ли они месте, может быть им лучше поработать где-то на стройке или на вахте...
07:43:34 29-11-2025
Гость (11:01:09 28-11-2025) Важно то, что власть сначала всеми способами отбрыкивалась о... Задрали уже со своим Бельмесево. Думать шарабаном надо было, когда лезли туда, любители загородной жизни.
09:55:04 28-11-2025
В первомайском районе следователи не вылезают из администрации. Уголовка за уголовкой - пропихивают коммерческие интересы не за бесплатно! Взятки дают и квартирами и коттеджами на дальних родственников и не только! Ситуация критическая , если не может власть , а скорее не хочет будем голосовать за те партии кто делает для людей , собирает собрания, добивается результатов! Нас не напугать и весь народ не передадите по тюрьмам!
10:05:49 28-11-2025
В первомайском районе кто разрешил сделать въезды и выезды новым посёлкам в низинах и поворотах дороги ? Явно сделано с нарушением правил, за взятки! Пусть строят разгонные полосы или светофоры. Поселки Поллитра и Очкарики, и с противоположной стороны трассы так же с нарушениями!!!
10:16:33 28-11-2025
10:30:10 28-11-2025
В том числе по этой причине в настоящее время предпочтительной является покупка жилья на вторичном рынке
10:39:51 28-11-2025
Чучмек (10:30:10 28-11-2025) В том числе по этой причине в настоящее время предпочтительн... Ага, и потом наш самый гуманный суд в мире постановит вернуть жилье продавцу, ибо тот был под воздействием мошенников, а деньги продавец вам не вернет. В наше время лучше вообще ничего не покупать) Ни у кого.
10:30:27 28-11-2025
12:22:37 28-11-2025
планировать поселки по идее надо, то есть закладывать место под парки школы итд. Насчет пруда -он по правилам быть должен это противопожарная безопасность поселка. Но вот если уже живут люди а ни парков ни дорог ни пруда нет то выход я считаю один -собраться жителям взять лопаты в руки и самим сделать и парки и дороги и даже пруд выкопать а не бегать по судам и жаловаться и нервы всем мотать
Сколько нервов Бельмесевка с водопроводом вымотала? И сколько лет жалуется? Давно бы сами проложили и скважины за свой счет пробили где надо и сегодня были бы с водой а в судах просто взыскивали потраченые деньги с тех кто должен был делать и не делал
16:22:23 28-11-2025
Холмс (12:22:37 28-11-2025) планировать поселки по идее надо, то есть закладывать место ... под парки и дороги должны быть выделена земля с определенной целью землепользования, а то люди парк разобьют,а тут выяснится, что у земли есть собственник,и пользование землей ИЖС. Все, приехали!
13:00:58 28-11-2025
Категорично не согласен! Что вы хотите? Если ваша цель - тихая, уединенная жизнь в покое и без суеты, то не нужна как пишет автор никакая "развитая инфраструктура"! Максимум один продуктовый магазин. Больницы, школы, парки, дет сады, ТРЦ в котеджных поселках. Ребяты вы о чем? Эта "инфраструктура" и создает шум, гам, человеческую суету. Тогда живите в городе.
15:58:44 28-11-2025
Да ладно вам про фирсово, не так то там плохо.
У нас в черте города есть Лесной, вот где аховая ситуация.
Утром уже пробки километровые, 1 полоса, народу тьма тьмущая, А нам строят Лесной2, якобы рай в шалаше.
Мы скоро вообще не сможем оттуда выехать, кто планирует это все?
Про школы и сады, которых нет и не планируется вообще молчу.
Воды то нет. Подают техническую воду, не успеваем фильтры менять.
Напряжение по всем трем фазам выше 207-211 редко поднимается.
А нам всё цепляют и цепляют новые дома, а теперь и поселки.
По общетвенному транспорту тоже не густо. Ну вы посомтрите, попробуйте попасть в город.
22:59:38 28-11-2025
Гость (15:58:44 28-11-2025) Да ладно вам про фирсово, не так то там плохо.У нас в че... А за чем вам в город? Если хотите в город то и жить надо в городе. Понаберут дешёвых участков домов на окраине и думают что в городе живут. В городе это Солнечная поляна или Горнолыжная вот там нет проблем с дорогами и транспортом. Но там и цена совершенно другая
11:18:57 04-12-2025
В США уже отказались от одноэтажной застройки - это мечта прошлого века. Оказалось экономически неэффективно. Бизнес никогда не пойдет работать там где нет трафика людей. Соответственно досуг и все развлечения доступны только в городе. Застройщик никогда не будет строить полностью всю инфраструктуру экономически не эффективно. Остаётся только ездить в город.
Прежде чем что-то строить изучите мировой опыт
14:38:37 04-12-2025
Гость (09:41:16 28-11-2025) Застройщик никогда не будет строить садик и школу - потолок ... Будет строить, если заказчиком будет выступать бюджет