Директор МТА в Петербурге расскажет о важности посещения театров всей семьей

На форуме особое внимание уделят тому, как театр сегодня отвечает потребностям детей и подростков

05 сентября 2025, 12:35, ИА Амител

Молодежный театр Алтая / Фото: amic.ru

Директор Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина (МТА) Ирина Лысковец примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет с 11 по 13 сентября.

Тема Ирины Лысковец – "Эмоциональный интеллект и культура чувств: что дает ребенку посещение театра вместе с родителями".

«Она расскажет об основных направлениях работы МТА в этом направлении. Гости и слушатели узнают о десятилетнем опыте ведения Школы-студии при театре, о том, как на протяжении многих лет развивается театральная педагогика, о "Семейном клубе", Летнем театральном лагере при МТА, проекте по поддержке и развитию пришкольных театров "Пятый угол" и других», – рассказали в МТА.

Секцию проведут в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева. Модератор – заслуженный работник культуры, профессор, кандидат педагогических наук и директор театра Светлана Лаврецова.

Среди спикеров артист, ректор Театрального института им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова Евгений Князев, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский, режиссер театра и кино Алексей Франдетти и другие крупные театральные деятели.

Секция посвящена роли театра как посредника в передаче культурных и духовно-нравственных ценностей между поколениями, формировании культурных традиций. Собравшиеся обсудят влияние театра на семейные традиции, воспитание и духовное развитие молодого поколения. Особое внимание уделят тому, как театр сегодня отвечает потребностям детей и подростков, предлагая им формы и темы, которые способствуют их вовлечению в культурную среду.

Тема XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в этом году – "Возвращение к культуре – новые возможности". В рамках деловой программы организуют 11 тематических секций. Дискуссия "Преемственность поколений. Семьей в театр" состоится 10 сентября.