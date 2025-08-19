Спектакли, астрономические шоу. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Amic.ru публикует афишу самых ярких событий

19 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Набережна Барнаула / Фото: amic.ru

Одна из последних недель лета началась, но это не повод унывать – в Барнауле можно найти развлечения на любой вкус. Amic.ru публикует афишу самых ярких событий на ближайшие семь дней.

Музыкальный спектакль "Рыжий… Я всех любил, без дураков", 16+

Спектакль о жизни поэта 90-х, поэта, который обрел всемирное признание, но сейчас его имя никому неизвестно... История, где каждый может узнать себя, оттого такая близкая и душевная. Живое исполнение песен добавляет особую ностальгию...

20 августа, 19:00;

Крепостной театр, ул. Кирова, 51а;

500–800 рублей.

Астрономическое шоу "IBEX. В поисках края Солнечной системы", 12+

Во время просмотра зрители смогут узнать, как спутник IBEX собирает атомы вещества в космическом пространстве, для того чтобы определить границы Солнечной системы. Беседа двух любознательных школьников будет сопровождаться комментариями ученых и инженеров, которые спроектировали миссию IBEX и создали сам спутник.

20 августа, 13:00;

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19;

220 рублей (общий), 184 рубля (для обучающихся).

Фестиваль-концерт Sparta Fest, 0+

На одной сцене выступят исполнители рэп- и рок-музыки Барнаула, плюс приглашенные гости! Тусовка музыкантов, призы и конкурсы от Sparta Battle и Bpmrec.

22 августа, 20:00;

"Баламут", ул. Льва Толстого, 28;

700–1300 рублей.

Интеллектуальная игра "Квиз, плиз! Мемы и приколы"

На игре участники квиза ответят на вопросы, связанные с мемами, которые были популярны в разные годы.

23 августа, 17:00;

"Опера", ул. Мало-Олонская, 28;

600 рублей.

Астрономическое шоу "Наблюдаем Солнце", 6+

Любой желающий может посмотреть на Солнце через телескоп.

24 августа, 13:30;

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19;

Бесплатно.

Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем Telegram-боте.