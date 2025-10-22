Возраст нарушителя не освобождает от ответственности

22 октября 2025, 11:15, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ругающихся у подъездов бабушек, которые обсуждают соседей и используют грубую лексику, можно привлечь к ответственности. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью "Газете.ru".

По его словам, публичное обсуждение личной жизни, распускание слухов и оскорбительные выражения в адрес прохожих подпадают под действие закона об унижении чести и достоинства.

«Оскорбление, когда кто-то унижает честь и достоинство другого человека грубыми словами или действиями, может подпадать под статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях», – пояснил Бондарь.

За подобные действия предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а если оскорбление прозвучало публично – сумма увеличивается до 10 тысяч.

Кроме того, матерная брань на улице может рассматриваться как мелкое хулиганство. В этом случае нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Если же в разговорах звучат ложные обвинения или клевета, то ответственность уже переходит в уголовную плоскость. Согласно статье 128.1 УК РФ, штраф может достигать 500 тысяч рублей, а за публичную клевету – до миллиона рублей и двух лет лишения свободы.

Пострадавший также имеет право потребовать опровержения и компенсации морального вреда.

Чтобы привлечь соседок к ответственности, необходимо собрать доказательства: аудио- или видеозаписи, показания свидетелей. Эти материалы можно предоставить в прокуратуру для возбуждения административного дела.

Как подчеркнул эксперт, возраст нарушителя не освобождает от ответственности. Даже пожилые женщины, сидящие у подъезда, могут быть оштрафованы за оскорбления и клевету.

Ранее суд в Удмуртии удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда с мужчины, оскорбившего собственного 13-летнего сына.