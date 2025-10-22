НОВОСТИОбщество

Сплетничающих на лавочках у подъездов бабушек могут оштрафовать на 5 тысяч рублей

Возраст нарушителя не освобождает от ответственности

22 октября 2025, 11:15, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Ругающихся у подъездов бабушек, которые обсуждают соседей и используют грубую лексику, можно привлечь к ответственности. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью "Газете.ru".

По его словам, публичное обсуждение личной жизни, распускание слухов и оскорбительные выражения в адрес прохожих подпадают под действие закона об унижении чести и достоинства.

«Оскорбление, когда кто-то унижает честь и достоинство другого человека грубыми словами или действиями, может подпадать под статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях», – пояснил Бондарь.

За подобные действия предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а если оскорбление прозвучало публично – сумма увеличивается до 10 тысяч.

Кроме того, матерная брань на улице может рассматриваться как мелкое хулиганство. В этом случае нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Если же в разговорах звучат ложные обвинения или клевета, то ответственность уже переходит в уголовную плоскость. Согласно статье 128.1 УК РФ, штраф может достигать 500 тысяч рублей, а за публичную клевету – до миллиона рублей и двух лет лишения свободы.

Пострадавший также имеет право потребовать опровержения и компенсации морального вреда.

Чтобы привлечь соседок к ответственности, необходимо собрать доказательства: аудио- или видеозаписи, показания свидетелей. Эти материалы можно предоставить в прокуратуру для возбуждения административного дела.

Как подчеркнул эксперт, возраст нарушителя не освобождает от ответственности. Даже пожилые женщины, сидящие у подъезда, могут быть оштрафованы за оскорбления и клевету.

Ранее суд в Удмуртии удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда с мужчины, оскорбившего собственного 13-летнего сына.

Комментарии 28

Avatar Picture
Гость

11:28:21 22-10-2025

как риторически спрашивает у челищева антибиотик: а не кажется ли Вам, что эта дурость кем-то слишком хорошо организована?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:36:30 22-10-2025

Для наполнения бюджете все средства хороши))

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:48 22-10-2025

ВВП (11:36:30 22-10-2025) Для наполнения бюджете все средства хороши))... так бюджет то пополняется и пострадавшей стороны, не столько государства. смешно

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:30 22-10-2025

На святое покусились штрафами. На бабок у подъезда.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:19 22-10-2025

"Вездесущие бабки у подъезда держали пост, дабы ни одна проститутка или наркоман не просочились необлаянными" - цитата из книжки, поржал, точно подмечено :-)

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:54:50 22-10-2025

Хотелось бы посмотреть в живую как представитель власти будет доказывать что старушки распространяют сплетни

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:26 22-10-2025

гость (11:54:50 22-10-2025) Хотелось бы посмотреть в живую как представитель власти буде... А там всё просто. Всё что не по их нему, то сплетни.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:30 22-10-2025

как говорится а ты попробуй докажи.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:29 22-10-2025

Гость (12:08:30 22-10-2025) как говорится а ты попробуй докажи.... Нет, у нас другое - а ты попробуй оспорь!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:34 22-10-2025

Гость (13:14:29 22-10-2025) Нет, у нас другое - а ты попробуй оспорь! ... КоАП ты доказываешь, что прав, УК - они доказывают, что ты виновен, understand?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:30 22-10-2025

используют грубую лексику --- на детских площадках такая лексика, уши вянут. Могут опустить честь и достоинство любого и он пойдет обтекать. Потому что ничего сосунку не сделать. В отличии от несчастных бабок. Это называется бить по тем, по кому можешь, подловато выглядит. Справьтесь с малолетним быдлом, докажите, что забота о лексике, а не о идее срубить бабла

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:50 22-10-2025

Гость (13:07:30 22-10-2025) используют грубую лексику --- на детских площадках такая лек... Что мешает заснять сосунков и выложить? Привычки просто у нас такой нет. А вот у сосунков есть - у некоторых из них это такой спорт - спровоцировать, а потом снимать реакцию на провокацию как акт неспровоцированной агрессии.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:06 22-10-2025

Гость (15:23:50 22-10-2025) Что мешает заснять сосунков и выложить? Привычки просто у на... заснять сосунков и выложить? --- да они будут в восторге! Завтра они будут других унижать еще сильнее, чтобы их еще раз засняли и выложили. Это что наказание? Да для них это поощрение. А реально привлечь, чтобы запомнили, кто может, нет? Или только бабушек могут опускать?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:25 23-10-2025

Гость (15:37:06 22-10-2025) заснять сосунков и выложить? --- да они будут в восторге! З... Не надо выкладывать, надо приложить это видео к заявлению участковому в качестве доказательства. И наказывать родителей, и реальными штрафами от 5 000 руб. минимум.
Вот тогда, эти детки будут молчать, потому как их же собственные родители на горох поставят, ну или пороть будут, за такие то бабки!
Но естественно такой закон должен реально работать. А вот в этом уже проблема.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:28 23-10-2025

Гость (15:23:50 22-10-2025) Что мешает заснять сосунков и выложить? Привычки просто у на... за съемку сосунков могут притянуть на административку.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:02 22-10-2025

Я когда из командировки приезжаю, с бабками у подъезда здоровоюсь исключительно как " здарова, профурсетки!". А они в ответ" Ой, а твоя то! твоя то!" и всё рассказывают.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:11 22-10-2025

Гость (13:23:02 22-10-2025) Я когда из командировки приезжаю, с бабками у подъезда здоро... они просто ваши ровесницы

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:10 22-10-2025

Оскорблять и унижать человека не так уж сложно и без мата. И гораздо эффективнее.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:01 22-10-2025

Бабушки веками сплетничали и это уже бытность их просто не переделать "как кислород которым мы дышем" так что пусть они украшают наши подьезды ведь это так мило.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:12:34 22-10-2025

Очнулись. Они давно на лавках не сидят, они все в интернете.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:33 22-10-2025

Кхм... (14:12:34 22-10-2025) Очнулись. Они давно на лавках не сидят, они все в интернете.... Этт дааа... в домовых чатах гадюшник и срач знатный

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:59 22-10-2025

Гость (14:34:33 22-10-2025) Этт дааа... в домовых чатах гадюшник и срач знатный... Не везет вашим домикам... У вас все злобные бабки собрались. И всю вашу подноготную всем расскажут. Кто вас, в каком количестве и как часто на лавочке у подъезда... В смысле до лавочки доносил еле живую и родителям с рук на руки сдавал. Бабки они такие. Они все помнят.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:07 22-10-2025

Маловато буедт. На мыло их нужно перерабатывать. Правада и лаочек и бабушками уже не видел лет 20. Снесли их уже давно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:03 22-10-2025

покажите ГДЕ сидяь "бабки на лавочке" умоляю. это раритет уже лет 20!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:04 22-10-2025

Гость (15:11:03 22-10-2025) покажите ГДЕ сидяь "бабки на лавочке" умоляю. это раритет уж... где лавочки есть, там и сидят. когда тепло.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:22 22-10-2025

Гость (15:32:04 22-10-2025) где лавочки есть, там и сидят. когда тепло.... У нас на лавочках всю ночь алкаши сидят, лаются и пьют, иногда какие-то тёлки повизгивают. Не люблю визглявых тёлок слушать ночью.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:08 22-10-2025

Гость (15:42:22 22-10-2025) У нас на лавочках всю ночь алкаши сидят, лаются и пьют, иног... наши бабки кого хошь разгонят. некоторые сами любители за воротник..все успевают - и посплетничать-ярлыки навесить, и бухнуть. а бабкам за 70. вот так.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
пенсионер

08:36:41 23-10-2025

бабушки у подъезда- это новая нефть. Кричат кидаются на всех кто мимо идет- участковый побоится к ним подойти- укусят

  0 Нравится
Ответить
