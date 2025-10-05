От рюмки до тюрьмы. На Алтае нетрезвый мужчина жестоко избил собственную бабушку
05 октября 2025, 18:00, ИА Амител
В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который подозревается в жестоком избиении собственной 74-летней бабушки, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По данным следствия, конфликт произошел, как мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения после празднования своего дня рождения. Между родственниками вспыхнула ссора из-за пристрастия молодого человека к спиртному.
«После словесной перепалки пенсионерка ушла в свою комнату, однако внук последовал за ней и нанес несколько ударов по телу и лицу. Когда женщина упала на пол, он продолжил избивать ее ногами», – пишут в пресс-службе МВД по Республике Алтай.
После этого мужчина успокоился и ушел в свою комнату, а потерпевшая смогла самостоятельно выбраться из квартиры и попросить помощи у соседки, которая вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов доставили подозреваемого в отдел, где он полностью признал свою вину.
Медицинское обследование показало, что у пенсионерки диагностированы множественные переломы ребер со смещением и пневмоторакс.
В настоящее время пострадавшая находится в больнице, а в отношении ее внука возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
