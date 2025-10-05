НОВОСТИПроисшествия

От рюмки до тюрьмы. На Алтае нетрезвый мужчина жестоко избил собственную бабушку

Медицинское обследование показало, что у пенсионерки диагностированы множественные переломы ребер со смещением и пневмоторакс

05 октября 2025, 18:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который подозревается в жестоком избиении собственной 74-летней бабушки, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

По данным следствия, конфликт произошел, как мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения после празднования своего дня рождения. Между родственниками вспыхнула ссора из-за пристрастия молодого человека к спиртному.

«После словесной перепалки пенсионерка ушла в свою комнату, однако внук последовал за ней и нанес несколько ударов по телу и лицу. Когда женщина упала на пол, он продолжил избивать ее ногами», – пишут в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

После этого мужчина успокоился и ушел в свою комнату, а потерпевшая смогла самостоятельно выбраться из квартиры и попросить помощи у соседки, которая вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов доставили подозреваемого в отдел, где он полностью признал свою вину.

Медицинское обследование показало, что у пенсионерки диагностированы множественные переломы ребер со смещением и пневмоторакс.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице, а в отношении ее внука возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Республика Алтай избиения

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:24:31 05-10-2025

Вот это тварь конченая

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:20:28 05-10-2025

Я на свои 30 лет снял банкетный зал. Позвал ведущего, музыканта, фокусника и нашу певицу Женю Вилль. И всех близких родственников. Славно посидели. Тут же совсем не так.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров