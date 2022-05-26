Алтайский бизнесмен Михаил Дроздов намерен продать барнаульскую «Карандин-Арену»

Известный алтайский бизнесмен Михаил Дроздов выставил на продажу барнаульскую «Карандин-Арену», сообщили источники amic.ru. Сам предприниматель публично говорить на эту тему отказался.

По данным инсайдеров, Дроздов рассчитывает получить за спортивный объект 500 млн рублей. По их информации, комплекс может перейти в собственность города.

Также собеседники отмечают, что «Титов-Арену», которой также владеет бизнесмен, может приобрести правительство Алтайского края и уже за свой счёт доделать фасад.

В конце 2021 года Михаил Дроздов в интервью amic.ru рассказал, что в разгар пандемии «Титов-Арена» недосчиталась нескольких миллионов рублей из-за невозможности проведения массовых мероприятий. Кроме того, «Гимаев-Арена» в Рубцовске, которая также находится в собственности предпринимателя, приносит убытков на 500 тысяч рублей в месяц.