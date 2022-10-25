Алтайское правительство может купить «Карандин-Арену» у предпринимателя Михаила Дроздова

Правительство Алтайского края рассматривает возможность покупки ледового дворца «Карандин-Арена» у барнаульского предпринимателя Михаила Дроздова. Об этом в ходе пресс-конференции заявил и. о. министра спорта региона Максим Рябцев. Сумма сделки неизвестна, но, по данным amic.ru, она может достигать до 500 миллионов рублей.

«К нам поступило предложение о покупке данного объекта. Рассматриваем такую возможность, пока находимся в диалоге с собственником дворца», — пояснил Рябцев.

По данным amic.ru, документ о покупке спортивной арены находится на столе у губернатора Алтайского края Виктора Томенко уже несколько месяцев. Однако на фоне спецоперации на Украине власти региона пока не спешат вкладывать несколько сотен миллионов в покупку дворца.

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Спорт Алтайский бизнесмен Михаил Дроздов намерен продать барнаульскую «Карандин-Арену»

Весной 2022 года стало известно, что известный алтайский бизнесмен Михаил Дроздов выставил на продажу барнаульскую «Карандин-Арену». Сам предприниматель публично говорить на эту тему отказался. В конце 2021 года Михаил Дроздов в интервью amic.ru рассказал, что в разгар пандемии «Титов-Арена» недосчиталась нескольких миллионов рублей из-за невозможности проведения массовых мероприятий. Кроме того, «Гимаев-Арена» в Рубцовске, которая также находится в собственности предпринимателя, приносит убытки на 500 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, летом этого года Михаил Дроздов покинул пост руководителя АНО ХК «Динамо-Алтай». По сведениям источников, Михаил Дроздов лоббировал идею увеличения бюджета ХК «Динамо-Алтай» в два раза: до 110-120 миллионов рублей для участия в ВХЛ-А уже в этом году без победы в чемпионате. Однако руководство Министерства спорта и правительства региона не пошли на эти меры из-за дефицита средств в бюджете. Также Дроздов является собственником «Титов-Арены».