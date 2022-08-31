Барнаульская команда «Темп» проиграла омскому «Иртышу» и вылетела из Кубка России

Барнаульская любительская команда «Темп» проиграла омскому «Иртышу» в рамках Кубка России по футболу. Финальный счёт встречи — 4:0.

Первый гол в ворота барнаульцев забил Артур Шлеермахер на второй минуте, пробив ворота с пенальти. Второй мяч оформил Артём Юсупов на девятой минуте, а третий — Кирилл Макеев на 21-й минуте. Финальный, четвёртый мяч был забит под конец второго тайма.

Напомним, что «Темпу» удалось выбить профессиональный «Динамо-Барнаул» во время 1/256 Кубка России. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу любителей.

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Спорт Новый Сычёв. Кто такой барнаульский пожарный из любительской команды, забивший победный гол «Динамо» в Кубке России

Отметим, что из-за встречи с «Иртышом» Российский футбольный союз обращался к спасателям по поводу нападающего барнаульской команды «Темп» Романа Сычева, который стал автором победного гола в матче с «Динамо-Барнаул». Руководство 7-й пожарно-спасательной части Барнаула попросили дать ему выходные для участия в матче.