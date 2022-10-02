Бывшего игрока барнаульского «Динамо» призвали в армию по частичной мобилизации

Красноярский футболист Михаил Оганичев, ранее игравший за ФК «Динамо Барнаул», отправился в армию по частичной мобилизации.

Соответствующие снимки он опубликовал 1 октября на своей странице во «ВКонтакте».

Как отмечают «Городские новости», до призыва 29-летний спортсмен совмещал футбол и преподавание. В последнее время выступал за ФК «Рассвет», который 2 октября встретится с «Темпом» в Барнауле.