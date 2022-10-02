Бывшего игрока барнаульского «Динамо» призвали в армию по частичной мобилизации
29-летний Михаил Оганичев опубликовал снимки с вокзала в соцсетях
2 октября 2022, 12:15, Никита Черников
Красноярский футболист Михаил Оганичев, ранее игравший за ФК «Динамо Барнаул», отправился в армию по частичной мобилизации.
Соответствующие снимки он опубликовал 1 октября на своей странице во «ВКонтакте».
Как отмечают «Городские новости», до призыва 29-летний спортсмен совмещал футбол и преподавание. В последнее время выступал за ФК «Рассвет», который 2 октября встретится с «Темпом» в Барнауле.
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