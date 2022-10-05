Хоккеисты «Динамо-Алтай» в заключительном матче обыграли ЦСК ВВС

Хоккеистам команды «Динамо-Алтай» удался камбэк в заключительном домашнем матче серии против самарского ЦСК ВВС. Четвёртая за пять дней встреча команд в рамках первенства ВХЛ состоялась сегодня на льду барнаульской «Титов-Арены» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3.

Причём к середине второго периода динамовцы проигрывали — 0:3, но за оставшиеся полчаса основного времени сумели перевести игру в овертайм — 3:3. Барнаульцы смогли уйти от поражения за 26 секунд до окончания третьего периода после точного броска Константина Сафонова. В дополнительную пятиминутку счёт не изменился и командам пришлось выявлять сильнейшего в серии буллитов. Здесь решающий бросок удался нападающему динамовцев Николаю Патрушеву — 4:3.

После этой победы команда Евгения Бакланова набрала 10 очков и поднялась на второе место турнирной таблицы. Волжане имеют в своём активе 11 очков и по-прежнему лидируют.

Напомним, ранее, 1, 2 и 4 октября, соперники уже провели три встречи в Барнауле. Дважды победу праздновали хозяева. Один матч выиграли самарцы.

Следующие игры первенства ВХЛ «Динамо-Алтай» проведёт 15, 16, 18 и 19 октября в Набережных Челнах. Соперниками барнаульцев станут местные «Челны», которые пока занимают последнее, пятое место.