Хоккеисты клуба «Динамо-Алтай» начнут подготовку к сезону 2022/23 годов 31 июля. Как сообщают в пресс-службе барнаульцев, на этот день назначен общий сбор команды. Сначала игроки пройдут углубленный медосмотр, а после приступят к тренировкам в Барнауле.

Занятия планируют проводить дважды в день на городских спортплощадках, а также в «Титов-Арене». Затем 21 и 22 августа динамовцы проведут два спарринга в Новокузнецке против «Кузнецких Медведей». Также в планах барнаульцев ещё несколько контрольных игр. В это межсезонье в «Динамо-Алтай» сменился главный тренер. Вместо Владислава Хромых, с которым барнаульцы стали бронзовыми призерами Первенства ВХЛ 2021/22, команду возглавил Евгений Бакланов. Во время игровой карьеры он долгие годы играл на позиции защитника в барнаульском «Моторе». Затем входил в тренерский штаб команды «Динамо-Алтай».

Помогать Бакланову в следующем сезоне будут Александр Усачёв, Сергей Неклюдов и Артемий Лакиза.