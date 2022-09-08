Один из лучших в Сибири. Как в Барнауле шахматисты готовятся к переезду в новый дом

Алтайский краевой шахматный клуб переедет до конца 2022 года в свой новый дом в самом центре Барнаула по адресу Советская, 4. Его площадь в два раза больше, чем прошлое помещение, которое занимали шахматисты на улице Гоголя, ныне находящееся в аварийном состоянии. На реконструкцию нового дома из краевого бюджета выделили около 27 миллионов рублей. Ещё три миллиона необходимо на специальный компьютерный класс, аналогов которого ещё нет в Сибири. Шахматисты уверены: теперь они смогут проводить крупные турниры с участием игроков самого высокого статуса. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков побывал в будущем шахматном дворце и узнал, почему после ремонта он станет одним из лучших клубов не только в Сибири, но и в России.

Каким будет новый шахматный клуб?

Он займёт весь первый этаж здания на улице Советской. Ранее там располагался коммерческий банк и кассы «Авиафлота». Недвижимость находится в собственности правительства Алтайского края. Федерации шахмат не нужно будет тратить деньги на аренду помещения, что позволит сэкономить сотни тысяч рублей ежегодно. Как рассказал amic.ru руководитель федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов, в новом здании будет удобно заниматься участникам клуба всех возрастов. А его площадь — 800 кв. метров — позволит проводить крупные шахматные турниры и не тратить деньги на аренду дополнительных помещений.

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«Новое помещение более удачно расположено как с точки зрения транспортной доступности, так и с точки зрения привлечения внимания к шахматам. Кроме того, оно в полтора раза больше по площади, чем-то, где размещается краевой шахматный клуб сегодня. Это позволит проводить крупные шахматные турниры без использования коммерческой аренды для привлечения недостающих помещений. Это будет центральный шахматный дворец Алтайского края. Здесь будут проходить основные шахматные мероприятия. Отсюда удобно детям добираться на тренировки. Кроме того, рядом живёт большое количество ветеранов и любителей, которые регулярно приходят в шахматный клуб», — пояснил Артём Поломошнов.

Сейчас в помещении идёт косметический ремонт: устанавливают кондиционеры, сантехнику, вентиляцию, переделывают систему отопления, потолок, пол и стены. Над концепцией работала команда «Алтайгражданпроекта». Также планируют провести ремонт входной части клуба, где появится современная вывеска и пандус для маломобильных граждан. На реконструкцию помещения из краевого бюджета выделили около 27 миллионов рублей. Ещё три миллиона потребуется на строительство современного компьютерного зала с отдельным туалетом, специальными прозрачными столами, удобными стульями и скоростным интернетом. Такие залы есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Как рассказала amic.ru директор клуба Марина Науаева, все работы завершат до конца ноября. Новый шахматный дом сможет разместить всех любителей одной из самых лучших игр мира в Барнауле, а также привлечь новых. В здании будут отдельные раздевалки для девочек и мальчиков, судейские, административные кабинеты и большой игровой зал, рассчитанный на 230-250 человек.

«Это идеальное расположение для нас. Мы уверены, что к нам будут приходить всё больше любителей шахмат», — отметила Марина Науаева.

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Анатолий Карпов и современный музей

Первый турнир в новом шахматном доме планируют провести в начале декабря. В федерации шахмат собираются организовать праздничную церемонию открытия обновлённого клуба. Скорее всего, в ней примут участие представители правительства Алтайского края, а также члены федерации шахмат страны. По словам Артёма Поломошнова, наша федерация является одной из лучших в России, поэтому в будущем в новом шахматном доме можно будет провести суперфинал чемпионата страны, в котором играют лучшие отечественные игроки. Также появится возможность проводить мастер-классы с именитыми гроссмейстерами. Уже обсуждается визит на Алтай великого чемпиона мира, одного из лучших шахматистов в истории Анатолия Карпова.

Руководство клуба планирует в будущем использовать и подвал здания — это ещё около 800 квадратных метров. В настоящее время средств на реконструкцию помещений нет. Однако в будущем, говорит Артём Поломошнов, в подвале можно сделать современный музей, где будет собрана богатая история развития шахмат на Алтае.

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Почему шахматному клубу понадобилось новое здание?

Ранее алтайский краевой шахматный клуб, который считается одним из лучших в России, много лет располагался по адресу ул. Гоголя, 42. В ноябре 2019 года в клуб пришла с проверкой комиссия из КГБУ «Учреждение по содержанию административных зданий». По её итогам сотрудникам клуба объявили, что объект находится в аварийном состоянии и учреждению нужно срочно съехать. При этом альтернативного здания для переезда не предложили. Фактически шахматный клуб хотели выселить на улицу. После публикаций в СМИ и обращения ведущих гроссмейстеров страны к решению проблемы подключились на уровне правительства региона. В итоге шахматистам нашли удобное и современное помещение в центре города на улице Советской, недалеко от площади Октября. Что будет с прежним зданием на улице Гоголя — пока неизвестно.