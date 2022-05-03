Сборную России по футболу лишили всех турниров

Исполком УЕФА принял ряд новых решений в отношении российских сборных и футбольных клубов. Команды не смогут принимать участие в еврокубках в следующем сезоне, а сборные не допустили к выступлению в Лиге наций и чемпионате Европы 2022.

Отметим, что в рамках первого пакета санкций, который был принят 28 февраля, сборную России по футболу отстранили от борьбы за путёвку на чемпионат мира в Катаре, а клубы — от борьбы в еврокубках.

Российский футбольный союз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В данный момент по этому делу проходят разбирательства.

Отмечается, что новые санкции коснутся также и мини футбольных команд.

Ранее сообщалось, что российских теннисистов отстранили от участия в Уимблдоне. Ряд других крупных теннисных турниров от подобных решений отказались.