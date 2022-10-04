В Барнауле стартовал чемпионат Алтайского края по классическим шахматам среди мужчин и женщин

Чемпионат Алтайского края по шахматам среди мужчин и женщин стартовал 1 октября на базе АлтГПУ. Турнир собрал сильнейших шахматистов региона. В течение девяти дней они будут бороться за звание чемпиона края, а также за право представлять регион на чемпионате СФО. Кроме того, победителей ждёт главный приз — 60 тысяч рублей.

По словам президента алтайской Федерации шахмат Артёма Поломошнова, в мужском чемпионате собрался очень сильный состав: два мастера ФИДЕ, несколько чемпионов края. При этом большинство участников молодые: за ветеранов будет выступать только многократный чемпион края Виктор Гемпель.

«Борьба ожидается очень напряжённой, и трудно на старте отдать предпочтение кому-то из участников. Единственное, что вызывает сожаление, — не смог принять участие по личным обстоятельствам мастер спорта России Евгений Кардашевский», — отметил Поломошнов.

У женской части соревнований состав также достаточно молодой: самой старшей участнице всего 28 лет.

«В женском турнире состав чуть менее ровный, чем в мужском. Рейтинг-фаворитом можно назвать Дарью Ануфриенко, которая несколько лет не играла, а в этом году вернулась к активным шахматам», — добавил президент Федерации шахмат.

Фото: amic.ru

Соревнования проходят в библиотеке АлтГПУ. У региональной Федерации шахмат с 2017 года действует соглашение с вузом о совместной работе по развитию этого вида спорта.

«В последнее время стало доброй традицией проводить знаковые шахматные турниры в помещениях ведущих вузов края. На этот раз право принять главный шахматный турнир региона получил первый университет в регионе, что выглядит достаточно символично. Мы благодарим АлтГПУ и лично ректора Ирину Лазаренко за созданные условия для проведения турнира», — сказал Артём Поломошнов.

Также в рамках данного соглашения ректор АлтГПУ, Ирина Лазаренко приняла новаторское решение: вуз стал первым в России, который ввёл предмет «Методика преподавания шахмат» для студентов направления «Начальная школа». Теперь в Алтайском крае готовят педагогов, готовых вести урок шахмат в младших классах.