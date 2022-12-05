Волонтер с Алтая работает на чемпионате мира по футболу

Волонтёр из Республики Алтай работает на чемпионате мира по футболу. Турнир проходит в эти дни в Катаре.

Как сообщает «Российская газета», уроженец республики Василий Бахман в основном помогает там журналистам и фотографам. В частности, молодой человек подсказывает, как распечатать билеты на матчи, получить аккредитацию и где ждать шаттлы, которые едут до стадионов.

Непосредственно на территории арен работают волонтёры, которые знают арабский язык.

По данным издания, у Бахмана уже большой волонтёрский опыт. В 2014 году он участвовал в сочинской зимней Олимпиаде. Также мужчина работал на летних Играх в Рио-де-Жанейро и других крупных соревнованиях.

Всего на турнире в Катаре работают около 50 волонтёров из России. В целом на чемпионате мира трудятся порядка 25 тысяч добровольцев из 160 стран мира. Их возраст — от 18 до 77 лет.

Ранее футбольный болельщик из Барнаула поделился своими впечатлениями о ЧМ-2022 в Катаре.