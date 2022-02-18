Взяться за «Белочку». Знаменитый лыжный комплекс в Барнауле отремонтируют за 140 миллионов

Барнаульский лыжно-биатлонный комплекс «Белочка» по адресу Власихинская, 69т, принадлежащий училищу олимпийского резерва, планируют реконструировать. Ориентировочная стоимость работ — около 140 миллионов рублей. Однако точная сумма станет известна через несколько месяцев, после того как будет готова проектно-сметная документация. Отремонтировать комплекс, который является единственным подобным спортивным объектом в Барнауле, планируют в 2024 году. Об этом сообщил директор Алтайского училища олимпийского резерва Евгений Трубников.

«Комплекс нам очень необходим. Там можно будет не только тренироваться нашим спортсменам, но и проводить соревнования самого высокого уровня, в том числе и чемпионаты России. Сейчас у нас большой интерес к биатлону в Алтайском крае. У нас в составе сборной страны сейчас выступают пять биатлонистов, представляющих наш регион», — отметил Евгений Трубников.

Реконструировать комплекс планируют в несколько этапов. Сначала подготовят проектно-сметную документацию. На втором этапе построят спортивно-административное здание, где будут жить спортсмены. Там же разместят раздевалки, спортзал, подсобные помещения для хранения лыж. Это будет современный и красивый объект. Кроме того, сделают новое стрельбище и обводную трассу.

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Прочее Училище, школа и ФОК: как министр посмотрел на ремонт важных спортивных объектов в Барнауле

Отметитим, что в 2021 году на базе Алтайского училища олимпийского резерва сделали ремонт двух важных объектов: столовой и здания общежития, в котором проживают около 180 человек. Там утеплили стены, а также обшили их сине-белым сайдингом. На работы ушло 16 миллионов рублей. Теперь все здания на территории училища будут выглядеть в едином архитектурном стиле. Кроме того, по линии Минспорта края для учеников училища приобрели новый автобус за 6 миллионов рублей.