Юные футболисты из Барнаула завоевали путевку во всероссийский финал турнира «Кожаный мяч»

Юные барнаульские футболисты завоевали путёвку во всероссийский финал турнира «Кожаный мяч». Краевой этап соревнований юношей 2007-2008 годов рождения состоялся в Завьялово.

В турнире участвовали три команды, которые пробились в краевой финал через зональные соревнования. Это барнаульский «Новосиликатный», завьяловская «Звезда» и «Заря» из Немецкого национального района. Они сыграли в один круг.

В итоге победителями стали юноши команды «Новосиликатный». Барнаульцы сумели победить в обеих встречах. В решающей игре футболисты «Новосиликатного» выиграли у «Зари» со счётом 1:0.

Всероссийский финал турнира «Кожаный мяч» пройдёт осенью этого года в Волгограде.