Спортсмены-водники открыли сезон весенним сплавом по Барнаулке

Соревнования состоялись 12 апреля

12 апреля 2025, 17:32, ИА Амител

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В Барнауле спортсмены-водники открыли сезон экстремальными соревнованиями на реке Барнаулке. Соревнования по каяк-кроссу и рафт-кроссу состоялись 12 апреля в районе Старого базара на проспекте Ленина.

Накануне эти старты анонсировал комитет по физической культуре и спорту.

Перед началом состязаний прошла экологическая акция по очистке берегов Барнаулки от мусора. А сами заплывы проходили с 11:00 до 17:00. В них участвовали спортсмены Барнаула, Новоалтайска, Бийска и Горно-Алтайска.

Как ранее стало известно, фестиваль сапбордов "SUPряжение" откроет пляжный сезон в Алтайском крае. Карнавал состоится на озере Большое Яровое.