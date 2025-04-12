Спортсмены-водники открыли сезон весенним сплавом по Барнаулке
Соревнования состоялись 12 апреля
12 апреля 2025, 17:32, ИА Амител
Фото предоставлено читателем amic.ru
В Барнауле спортсмены-водники открыли сезон экстремальными соревнованиями на реке Барнаулке. Соревнования по каяк-кроссу и рафт-кроссу состоялись 12 апреля в районе Старого базара на проспекте Ленина.
Накануне эти старты анонсировал комитет по физической культуре и спорту.
Перед началом состязаний прошла экологическая акция по очистке берегов Барнаулки от мусора. А сами заплывы проходили с 11:00 до 17:00. В них участвовали спортсмены Барнаула, Новоалтайска, Бийска и Горно-Алтайска.
Как ранее стало известно, фестиваль сапбордов "SUPряжение" откроет пляжный сезон в Алтайском крае. Карнавал состоится на озере Большое Яровое.
19:19:03 12-04-2025
Только воду из Великой сибирской реки не пейте.
17:29:43 13-04-2025
А водный стадион для чего строили?🙄