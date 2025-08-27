НОВОСТИПроисшествия

У россиянки забрали детей из-за стопки водки, выпитой на поминках погибшего на СВО брата

По ее словам, так власти ей мстят за то, что она через суд заставила их выделить жилье

27 августа 2025, 14:10, ИА Амител

Ребенок плачет / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В Якутии у местной жительницы, сестры погибшего на СВО военнослужащего, изъяли троих детей и отправили их в приют. Об этом сообщает телеканал "Царьград" в своем Telegram-канале.

По данным издания, женщина ранее овдовела, а недавно получила известие о гибели брата на спецоперации. Формальным поводом для вмешательства органов опеки стало то, что она выпила рюмку водки в память о погибшем родственнике.

Сама россиянка утверждает, что внимание опеки к ее семье усилилось после судебного спора с местной администрацией, в результате которого она выиграла квартиру.

«Наконец-то ты попалась! Ты отжала у нас квартиру, а теперь мы оставим тебя без жилья и без детей», – процитировала женщина слова, якобы сказанные ей в местной администрации.

На данный момент правозащитники и юристы помогают женщине вернуть детей.

Ранее сообщали, что в Волгограде мать пропавшего на СВО мужчины лишают квартиры из-за кредита.

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россиянина признали погибшим на СВО, хотя он жив и не был на спецоперации

Просто у него и пропавшего военнослужащего совпадают фамилия, имя, отчество и дата рождения
СВО скандалы дети

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:16:03 27-08-2025

Интересный поворот.
Никого не хочу осуждать, но почему-то верю больше женщине.
Тем более есть наглядный пример. Человек жалуется на бездействие администрации, на воду, за всех обвиняют. Потом приходит участковый проверяет, что в огороде растет и как дети живут. Вот так!!!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:48 27-08-2025

Это называется административный ресурс.
Ну и видимо Бастрыкину писать нет смысла. У него там на контроле указание в МЧС по альпинистке.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:09 27-08-2025

Хватит этой жести, что там с Тиграном?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:11:01 27-08-2025

Гость (14:53:09 27-08-2025) Хватит этой жести, что там с Тиграном?... спит...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:38:47 28-08-2025

гость (17:11:01 27-08-2025) спит...... А нам как спать без новостей??

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:50 27-08-2025

Гость (14:53:09 27-08-2025) Хватит этой жести, что там с Тиграном?... хороший день - ни одной записи

  6 Нравится
Ответить
