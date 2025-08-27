У россиянки забрали детей из-за стопки водки, выпитой на поминках погибшего на СВО брата

По ее словам, так власти ей мстят за то, что она через суд заставила их выделить жилье

В Якутии у местной жительницы, сестры погибшего на СВО военнослужащего, изъяли троих детей и отправили их в приют. Об этом сообщает телеканал "Царьград" в своем Telegram-канале.

По данным издания, женщина ранее овдовела, а недавно получила известие о гибели брата на спецоперации. Формальным поводом для вмешательства органов опеки стало то, что она выпила рюмку водки в память о погибшем родственнике.

Сама россиянка утверждает, что внимание опеки к ее семье усилилось после судебного спора с местной администрацией, в результате которого она выиграла квартиру.

«Наконец-то ты попалась! Ты отжала у нас квартиру, а теперь мы оставим тебя без жилья и без детей», – процитировала женщина слова, якобы сказанные ей в местной администрации.

На данный момент правозащитники и юристы помогают женщине вернуть детей.

