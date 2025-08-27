У россиянки забрали детей из-за стопки водки, выпитой на поминках погибшего на СВО брата
По ее словам, так власти ей мстят за то, что она через суд заставила их выделить жилье
27 августа 2025, 14:10, ИА Амител
В Якутии у местной жительницы, сестры погибшего на СВО военнослужащего, изъяли троих детей и отправили их в приют. Об этом сообщает телеканал "Царьград" в своем Telegram-канале.
По данным издания, женщина ранее овдовела, а недавно получила известие о гибели брата на спецоперации. Формальным поводом для вмешательства органов опеки стало то, что она выпила рюмку водки в память о погибшем родственнике.
Сама россиянка утверждает, что внимание опеки к ее семье усилилось после судебного спора с местной администрацией, в результате которого она выиграла квартиру.
«Наконец-то ты попалась! Ты отжала у нас квартиру, а теперь мы оставим тебя без жилья и без детей», – процитировала женщина слова, якобы сказанные ей в местной администрации.
На данный момент правозащитники и юристы помогают женщине вернуть детей.
Ранее сообщали, что в Волгограде мать пропавшего на СВО мужчины лишают квартиры из-за кредита.
14:16:03 27-08-2025
Интересный поворот.
Никого не хочу осуждать, но почему-то верю больше женщине.
Тем более есть наглядный пример. Человек жалуется на бездействие администрации, на воду, за всех обвиняют. Потом приходит участковый проверяет, что в огороде растет и как дети живут. Вот так!!!
14:44:48 27-08-2025
Это называется административный ресурс.
Ну и видимо Бастрыкину писать нет смысла. У него там на контроле указание в МЧС по альпинистке.
14:53:09 27-08-2025
Хватит этой жести, что там с Тиграном?
17:11:01 27-08-2025
Гость (14:53:09 27-08-2025) Хватит этой жести, что там с Тиграном?... спит...
21:38:47 28-08-2025
гость (17:11:01 27-08-2025) спит...... А нам как спать без новостей??
17:42:50 27-08-2025
Гость (14:53:09 27-08-2025) Хватит этой жести, что там с Тиграном?... хороший день - ни одной записи