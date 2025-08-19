Срок обработки заявлений на использование маткапитала в Алтайском крае уменьшили

Теперь он составляет всего пять рабочих дней

19 августа 2025, 22:38, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае сократили время обработки заявлений на использование материнского капитала. Как сообщает региональное отделение Соцфонда России, теперь срок рассмотрения таких заявления составляет пять рабочих дней, а не десять, как было ранее.

Напомним, что изменения в правила внесли по поручению президента – на прошлой неделе об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами.

Нововведение позволит семьям из Алтайского края быстрее реализовать свои планы по использованию сертификата на маткапитал. С начала 2025 года им воспользовались более чем 9,5 тысячи семей.

Напомним, что с 1 февраля размер маткапитала для семей за первого ребенка, родившегося после 1 января 2020 года, составляет 690 266 рублей. За второго ребенка, родившегося с начала 2020 года, – 912 162 рубля.