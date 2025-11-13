США ввели санкции против Украины

Под рестрикции попали две компании, которые помогали Ирану

13 ноября 2025, 16:57, ИА Амител

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Две украинские фирмы оказались в санкционном списке Соединенных Штатов из-за помощи Ирану в создании ракет и беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Данные об этом были опубликованы на сайте Министерства юстиции США.

В заявлении ведомства указано:

«Иранский посредник по закупкам Бахрам Табиби использовал свои фиктивные компании GK Imperativ Ukraina LLC и Ekofera LLC, зарегистрированные на Украине, для закупки и отправки комплектующих, в том числе авиагоризонтов и магнитометров, в пользу HESA».

HESA является дочерней структурой компании MODAFL, специализирующейся на изготовлении военной авиации и дронов для иранских вооруженных сил, в том числе "Шахедов".