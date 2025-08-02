Трамп объявил о готовности ввести санкции против РФ
Глава Белого дома признал, что российский президент Владимир Путин умеет обходить ограничения
02 августа 2025, 13:28, ИА Амител
Дональд Трамп заявил о готовности ввести новые санкции против России.
По его словам, он это сделает, если Москва не достигнет с Киевом перемирия. При этом американский лидер отметил, что президент РФ умеет эти санкции обходить.
"Мы введем санкции, а он [Путин] хорошо разбирается с санкциями. Он знает, как обходить санкции", — сказал Трамп телеканалу Newsmax.
Ранее Трамп заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки после высказываний Дмитрия Медведева.
29 июля американский президент объявил о начале 10-дневного отсчета крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине.
15:11:32 02-08-2025
Он не рассказал, нафига эти санкции вводить, если Россия все равно их обойдет? Или это он так развлекается - надуванием щек? Забавный дедуля!
20:10:43 02-08-2025
Проснулся бы наконец заокеанский торгаш и осознал, что санкции против РФ давным-давно введены, причём куда уж более реально! Грозя же их довеском, надлежало бы прояснить суть своего ультиматума: на каких конкретно условиях Москва обязана помириться с Киевом?