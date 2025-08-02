Трамп объявил о готовности ввести санкции против РФ

Глава Белого дома признал, что российский президент Владимир Путин умеет обходить ограничения

02 августа 2025, 13:28, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Дональд Трамп заявил о готовности ввести новые санкции против России.

По его словам, он это сделает, если Москва не достигнет с Киевом перемирия. При этом американский лидер отметил, что президент РФ умеет эти санкции обходить.

"Мы введем санкции, а он [Путин] хорошо разбирается с санкциями. Он знает, как обходить санкции", — сказал Трамп телеканалу Newsmax.

Ранее Трамп заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки после высказываний Дмитрия Медведева.

29 июля американский президент объявил о начале 10-дневного отсчета крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине.