Жители Барнаула смогут посетить вагоны и пообщаться с зимним волшебником лично по заранее купленным билетам, а в Славгороде и Кулунде запланирована только уличная программа

03 декабря 2025, 13:05, ИА Амител

Дед Мороз и Снегурочка / Фото: официальный сайт Барнаул

Впервые за три года в Алтайский край приедет поезд Деда Мороза и сделает остановки сразу в трех населенных пунктах – Барнауле, Славгороде и Кулунде. Подробности сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Барнаул

В столицу края состав приедет в следующий понедельник, 8 декабря, в 10:35. За полчаса до его прибытия на перроне начнут выступать артисты и аниматоры. Когда поезд остановится на станции, зимний волшебник со Снегурочкой выйдут из вагона и поприветствуют гостей.

Желающие смогут посетить вагон-лавку с фотокупе, вагон-ресторан и вагон "Снежная Королева", который появился впервые.

«С помощью волшебных помощников гости совершат путешествие в ледяное царство и мир кривых зеркал, а в финале их ждет встреча с главной героиней сказки», – рассказали о новом вагоне в ЗСЖД.

Вход будет организован по группам в порядке очереди. Дети 3–5 лет смогут попасть в вагоны только в сопровождении взрослых, в возрасте от 6 лет можно уже посетить вагон самостоятельно.

Есть отдельная программа, на которую допустят по заранее купленным билетам. В нее входят общение с Дедом Морозом, квест, чаепитие или кукольный спектакль. Кроме билета, нужно предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Кулунда и Славгород

На следующий день, 9 декабря, с 09:00 до 10:30 поезд Деда Мороза остановится на станции Кулунда. В тот же день с 11:45 до 13:15 передвижная резиденция зимнего волшебника прибудет в Славгород. Для гостей здесь также перед приходом поезда организуют развлекательную программу.

В этих населенных пунктах продажа билетов и посещение вагонов не запланированы. Будет только уличная программа с Дедом Морозом.

Напомним, передвижная резиденция Деда Мороза приедет в Барнаул впервые за три года. В последний раз он был в Алтайском крае в 2022-м. Тогда почти 12 тыс. жителей столицы региона пришли на вокзал в -20 градусов, а жители Славгорода были на встрече с зимним волшебником в -26.

В этом году праздничное путешествие началось 19 ноября во Владивостоке. За время поездки состав преодолеет 20 тыс. км и посетит 70 городов.