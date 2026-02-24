Стала известна судьба мальчика, который потерял родителей в страшном ДТП в Карелии
24 февраля 2026, 23:35, ИА Амител
Ребенка, оставшегося сиротой после смертельного ДТП в конце января, выписали из больницы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Карелии, пишет "КарелИнформ".
Авария произошла 30 января на федеральной трассе "Кола" в районе Лодейного Поля. В результате ДТП погибли родители семилетнего мальчика. Сам ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в Детскую клиническую больницу Ленинградской области. Медики стабилизировали его состояние, после чего перевели из реанимации в профильное отделение, а затем выписали на амбулаторное лечение.
В настоящее время мальчик находится дома. Опекуном ребенка стал его дедушка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Судьба ребенка на протяжении нескольких недель вызывала широкий общественный отклик в регионе. За его состоянием следили жители Карелии, а в период лечения мальчика навещали друзья погибших родителей.
