Стали известны музыкальные предпочтения россиян разных профессий

Эксперты выявили закономерности в прослушивании рока, рэпа, поп- и электронной музыки

07 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Рок-музыка / Фото: amic.ru

Согласно результатам совместного исследования "МТС Музыки" и HeadHunter, опубликованным "Газетой.ru", предпочтения финансистов и бухгалтеров склоняются к поп-музыке. Анализ данных, полученных в ходе опроса, позволил выявить музыкальные пристрастия различных профессиональных групп.

Эксперты отмечают, что поп-музыка занимает лидирующие позиции в плейлистах финансистов, бухгалтеров, юристов, управленцев высшего и среднего звена, а также сотрудников административного профиля.

Любители рока чаще встречаются среди IT-специалистов, работников здравоохранения и фармацевтики, а также в сырьевой отрасли.

Электронная музыка завоевала популярность в производственной сфере, секторе сервисных услуг, IT-индустрии, среди специалистов по продажам и обслуживанию клиентов, а также в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью.

Рэп и хип-хоп наиболее востребованы среди рабочего персонала и специалистов, занятых в добывающей промышленности, маркетинге, рекламе и PR.

Предпочтение классической музыке отдают представители сырьевой отрасли, руководители высшего и среднего звена, научные сотрудники и педагоги.