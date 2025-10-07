НОВОСТИОбщество

Стали известны музыкальные предпочтения россиян разных профессий

Эксперты выявили закономерности в прослушивании рока, рэпа, поп- и электронной музыки

07 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Рок-музыка / Фото: amic.ru
Согласно результатам совместного исследования "МТС Музыки" и HeadHunter, опубликованным "Газетой.ru", предпочтения финансистов и бухгалтеров склоняются к поп-музыке. Анализ данных, полученных в ходе опроса, позволил выявить музыкальные пристрастия различных профессиональных групп.

Эксперты отмечают, что поп-музыка занимает лидирующие позиции в плейлистах финансистов, бухгалтеров, юристов, управленцев высшего и среднего звена, а также сотрудников административного профиля.

Любители рока чаще встречаются среди IT-специалистов, работников здравоохранения и фармацевтики, а также в сырьевой отрасли.

Электронная музыка завоевала популярность в производственной сфере, секторе сервисных услуг, IT-индустрии, среди специалистов по продажам и обслуживанию клиентов, а также в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью.

Рэп и хип-хоп наиболее востребованы среди рабочего персонала и специалистов, занятых в добывающей промышленности, маркетинге, рекламе и PR.

Предпочтение классической музыке отдают представители сырьевой отрасли, руководители высшего и среднего звена, научные сотрудники и педагоги.

Комментарии 6

Avatar Picture
Элен без ребят

15:35:41 07-10-2025

какая несусветная чушь

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:35 07-10-2025

А кто предпочитает шансон, согласно результатам совместного исследования "МТС Музыки" и HeadHunter?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:07 07-10-2025

в натуре блатняк забыли и связанные с ним профессии

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:59 07-10-2025

У водителей маршруток - бесконечный шансон.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:27 07-10-2025

Ой ой, прям руководители, педагоги, научные сотрудники слушаю классику. Смешно, ага.
Я считаю профессия и предпочтения в музыке никак не связаны.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

20:12:28 07-10-2025

Знаю бухгалтера - тайком коррозию металла слушает.

  4 Нравится
Ответить
