Стали известны музыкальные предпочтения россиян разных профессий
Эксперты выявили закономерности в прослушивании рока, рэпа, поп- и электронной музыки
07 октября 2025, 15:30, ИА Амител
Согласно результатам совместного исследования "МТС Музыки" и HeadHunter, опубликованным "Газетой.ru", предпочтения финансистов и бухгалтеров склоняются к поп-музыке. Анализ данных, полученных в ходе опроса, позволил выявить музыкальные пристрастия различных профессиональных групп.
Эксперты отмечают, что поп-музыка занимает лидирующие позиции в плейлистах финансистов, бухгалтеров, юристов, управленцев высшего и среднего звена, а также сотрудников административного профиля.
Любители рока чаще встречаются среди IT-специалистов, работников здравоохранения и фармацевтики, а также в сырьевой отрасли.
Электронная музыка завоевала популярность в производственной сфере, секторе сервисных услуг, IT-индустрии, среди специалистов по продажам и обслуживанию клиентов, а также в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью.
Рэп и хип-хоп наиболее востребованы среди рабочего персонала и специалистов, занятых в добывающей промышленности, маркетинге, рекламе и PR.
Предпочтение классической музыке отдают представители сырьевой отрасли, руководители высшего и среднего звена, научные сотрудники и педагоги.
15:35:41 07-10-2025
какая несусветная чушь
15:39:35 07-10-2025
А кто предпочитает шансон, согласно результатам совместного исследования "МТС Музыки" и HeadHunter?
15:40:07 07-10-2025
в натуре блатняк забыли и связанные с ним профессии
15:44:59 07-10-2025
У водителей маршруток - бесконечный шансон.
16:08:27 07-10-2025
Ой ой, прям руководители, педагоги, научные сотрудники слушаю классику. Смешно, ага.
Я считаю профессия и предпочтения в музыке никак не связаны.
20:12:28 07-10-2025
Знаю бухгалтера - тайком коррозию металла слушает.