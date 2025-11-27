Названы главные претенденты на премию "Слово года"

Среди них – популярные у зумеров новые слова, а также выражения, имеющие отношения к психологии

27 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Сервис "Грамота.ру" объявил номинантов на звание "Слова 2025 года", среди которых "ред-флаг", "сигма" и "проявленность". РИА Новости сообщает, что в финальный список вошло в общей сложности 12 слов.

В перечень претендентов на "Слово года" от "Грамоты" также попали: лимб, зумер, междометие "пупупу", имба, выгорание, промпт, слоп, брейнрот и слово "подсветить". Общее число слов, отобранных в шорт-лист "Грамоты", составляет 12.

Подчеркивается, что наиболее заметной тенденцией текущего года является широкое распространение контента, созданного искусственным интеллектом, и слов, связанных с ним, например, "слоп" или "брейнрот". Кроме того, отмечается рост употребления терминов, связанных с популярной психологией. Также наблюдается появление множества слов, служащих для описания современных типов личности.

Лингвисты проанализировали свыше 500 различных слов. В течение 2025 года эксперты изучали новые слова и выражения, вошедшие в употребление или получившие новые значения, а также отслеживали частоту их использования в социальных сетях и средствах массовой информации.