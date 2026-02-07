Главный диетолог Минздрава РФ рассказал, сколько веганов среди россиян

Общее число отказавшихся от продуктов животного происхождения не достигает и 1%

07 февраля 2026, 11:30, ИА Амител

Салат. Овощи. Вегетарианство / Фото: amic.ru

По данным главного нештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, научного руководителя ФИЦ питания и биотехнологии, в России насчитывается немногим менее 1% приверженцев веганства, пишет ТАСС. Специалист подчеркнул, что вегетарианцы, которые включают в свой рацион молочные продукты или яйца как источники полноценного белка, не подвергают свой иммунитет риску.

Однако при полной смене диеты на растительную существует вероятность возникновения дефицита важных нутриентов, таких как белок, железо, витамины группы B и другие микроэлементы. В связи с этим рекомендуется тщательно следить за своим самочувствием, регулярно проходить медицинские обследования и своевременно корректировать выявленные дефициты.