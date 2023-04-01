Дополнительный трамвай 10-го маршрута пустят в Барнауле

Сделают это уже с понедельника

01 апреля 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле с 3 апреля пустят дополнительный трамвай на маршрут № 10, сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

Он будет выходить на линию ежедневно по будням в 05:26 с конечной станции "Докучаево".

Ранее сообщили, что в Барнауле планируют строительство 3,5 км контактной сети для продления маршрута № 7, куда дополнительно направят два троллейбуса.