Дополнительный трамвай 10-го маршрута пустят в Барнауле
Сделают это уже с понедельника
01 апреля 2023, 19:50, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле с 3 апреля пустят дополнительный трамвай на маршрут № 10, сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.
Он будет выходить на линию ежедневно по будням в 05:26 с конечной станции "Докучаево".
Ранее сообщили, что в Барнауле планируют строительство 3,5 км контактной сети для продления маршрута № 7, куда дополнительно направят два троллейбуса.
00:03:59 02-04-2023
А где обещанные 18 автобусов, которые обещали закупить для обслуживания 10-го маршрута?
09:38:02 02-04-2023
Гость, железо пока добывают.
16:43:13 02-04-2023
А автобусов 53 маршрута не хотят добавить? До ремонта моста мы могли уехать на 7, 6 троллейбусе, автобусах 17, теперь остался только 53, 24 можно сказать ходит раз в час. В 6 часов их уже нет. На Гущина утром часто не останавливается 53, потому что переполнен. Даже дорогу перекрывали. Бесполезно. Просто на тебя едут и всё.