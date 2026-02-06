Стало известно, какими цветами оформят городские клумбы Барнаула летом 2026 года

На обновление цветочного оформления краевой столицы муниципалитет готов выделить до 4,3 млн рублей

06 февраля 2026, 14:15, ИА Амител

Клумба в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульское МБУ "Благоустройство и озеленение" готовится к масштабному обновлению городского цветочного оформления — учреждение объявило крупный тендер на закупку рассады для краевой столицы. Информация о лоте размещена в единой информационной системе "Закупки".

На озеленение городских пространств муниципалитет готов направить до 4,3 млн рублей, хотя поставщик вправе предложить и более экономичное решение.

«В перечень закупленных растений войдут агератум мексиканский, алиссум, львиный зев, бакопа, бегония, вербена гибридная, газания, герань, ипомея батат, канна индийская, колеус, кохия, портулак, сальвия красная, флокс Друммонда, хлорофитум, целозия метельчатая, цинерария морская и цинния изящная», — указано в документации.

Выбор конкретных видов растений обусловлен "художественным решением цветников для формирования эстетического облика города".

Поставка рассады запланирована на период с мая по июнь 2026 года — именно тогда городские клумбы и общественные пространства начнут преображаться, радуя жителей и гостей Барнаула яркими красками и гармоничными композициями.

Ранее сообщалось, что более 200 миллионов рублей потратят в Барнауле на благоустройство. В списке объектов — парк имени Ленина и еще несколько территорий.