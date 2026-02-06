НОВОСТИОбщество

Стало известно, какими цветами оформят городские клумбы Барнаула летом 2026 года

На обновление цветочного оформления краевой столицы муниципалитет готов выделить до 4,3 млн рублей

06 февраля 2026, 14:15, ИА Амител

Клумба в Барнауле / Фото: amic.ru
Клумба в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульское МБУ "Благоустройство и озеленение" готовится к масштабному обновлению городского цветочного оформления — учреждение объявило крупный тендер на закупку рассады для краевой столицы. Информация о лоте размещена в единой информационной системе "Закупки".

На озеленение городских пространств муниципалитет готов направить до 4,3 млн рублей, хотя поставщик вправе предложить и более экономичное решение.

«В перечень закупленных растений войдут агератум мексиканский, алиссум, львиный зев, бакопа, бегония, вербена гибридная, газания, герань, ипомея батат, канна индийская, колеус, кохия, портулак, сальвия красная, флокс Друммонда, хлорофитум, целозия метельчатая, цинерария морская и цинния изящная», — указано в документации.

Выбор конкретных видов растений обусловлен "художественным решением цветников для формирования эстетического облика города".

Поставка рассады запланирована на период с мая по июнь 2026 года — именно тогда городские клумбы и общественные пространства начнут преображаться, радуя жителей и гостей Барнаула яркими красками и гармоничными композициями.

Ранее сообщалось, что более 200 миллионов рублей потратят в Барнауле на благоустройство. В списке объектов — парк имени Ленина и еще несколько территорий.

Обсуждение озеленения города / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле обсудили принципы нового озеленения и планы по обновлению парков

В 2025 году в Барнауле высадили около девяти тысяч зеленых насаждений
Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:21:35 06-02-2026

посадили бы раз газон нормальный и не тратили столько денег, чище бы было, цветы только летом, а весной, осенью всю эту землю разносит по улицам

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:53:12 07-02-2026

Ну цветы в общем те же что и раньше. А вот за ипомею сажают теперь. Причем есть трехцветная ипомея- которую не специалист не отличит от обычной.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:38:53 07-02-2026

Деревьев больше садите,кустарники,а эти однолетние клумбы отмыв галимый

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
v

19:40:01 07-02-2026

Потом визжат что денег на содержание парков нет и нужно отдать их инвесторам

  -1 Нравится
Ответить
