Стало известно, кто попал в новый санкционный список США

Среди подвергшихся ограничениям — граждане России и Узбекистана

25 февраля 2026, 15:41, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России. В него включили четырех физических лиц и три организации.

Соответствующее заявление во вторник, 24 февраля, обнародовало Управление по контролю за иностранными активами, сообщает РИА Новости.

Санкции введены на основании закона CAATSA, а также в рамках мер, связанных с кибердеятельностью. Среди попавших под ограничения — граждане России и Узбекистана: Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев.

Кроме того, санкционный режим распространился на ряд компаний, зарегистрированных в России и Объединенных Арабских Эмиратах. В список вошли MATRIX LLC, Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ.