Стало известно о гибели на СВО героя популярного мема

Андрей Таджибаев, бывший руководитель пресс-службы кировской ГИБДД, ушел на фронт в мае 2025 года

11 февраля 2026, 15:01, ИА Амител

Андрей Таджибаев / Фото: кадр из видео YouTube канала Memorandum

В зоне специальной военной операции погиб Андрей Таджибаев — бывший начальник пресс-службы управления ГИБДД по Кировской области и главный редактор газеты "Вятский край", сообщает kirov.online.

Он получил всероссийскую известность как герой вирусного мема "Ты в курсе, что здесь у меня телевидение? Или ты забыл? Или ты не знал?", после того как в эфире местного телевидения отчитал подчиненного, прервавшего съемку телефонным звонком.

Согласно информации Союза журналистов Кировской области, Таджибаев подписал контракт с Вооруженными силами в мае 2025 года и погиб при выполнении боевой задачи. Точные обстоятельства и дата смерти не раскрываются.