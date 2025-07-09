Стало известно о состоянии пострадавших в жестком лобовом ДТП в Алтайском крае
Врачи делают все возможное
09 июля 2025, 22:15, ИА Амител
Медики делают все возможное для восстановления пострадавших в результате ДТП на трассе в Шипуновском районе. В больнице находятся четверо, двое из которых – в реанимации. Об этом сообщает "КП-Барнаул".
По словам травматолога-ортопеда Ряшада Гусейнова, в тяжелом состоянии остаются дочь и супруга погибшего водителя Kia Forte – они в коме, с множественными переломами и травмами. По словам врача, сейчас женщина и девочка – самые "тяжелые" среди 67 пациентов, которые находятся в отделении. Племянницу водителя и его друга, также ехавших в той машине, перевели из реанимации в общую палату.
Вместе с тем прогнозы врачи дают благоприятные и делают все необходимое для восстановления пациентов на реанимационном этапе.
Напомним, жесткое лобовое ДТП произошло 30 июня. Погибли шесть человек, в том числе водитель Kia и трое детей, а также пара из Honda Odyssey, которая ехала в Казахстан.
так он спохмелья еще и жену и Дочь свою туда запихал?! совсем отбитый народ(((( вот же ужас