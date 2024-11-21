"Старые песни о главном". В ресторане-поэме "Живые души" пройдут новогодние вечера
Гостей приглашают вкусно поужинать под звуки живой музыки
21 ноября 2024, 14:08, ИА Амител erid: LjN8KRC7G
В преддверии Нового года барнаульский ресторан "Живые души" приглашает всех ценителей музыки и душевного вокала на незабываемые вечера в стиле "Старых песен о главном". С 20 по 29 декабря 2024 года заведение на улице Гоголя, 46а, преобразится в место ностальгии. Гости окунутся в приятную атмосферу, наполненную мелодиями, проверенными временем.
В этом году "Живые души" подготовили для посетителей особенный сюрприз: дуэт Jazz Comfort* (Андрей Земсков и Светлана Калужских) и дуэт 7 mARTa* (Алексей Воронин и Евгений Козлов). Они исполнят репертуар, который дорог многим поколениям, – песни, вызывающие теплые воспоминания и дарящие ощущение праздника.
Помимо эксклюзивного музыкального сопровождения, гости насладятся оригинальной кухней. Стоимость депозита на одного человека – 7 000 рублей.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу волшебного предпраздничного вечера с хорошей музыкой. Приходите на ужин в ресторан "Живые души".
Возрастное ограничение 16+
*Jazz Comfort ("Джаз Комфорт"); "7 mARTa" ("7 марта")
Синельников Андрей ОлеговичРеклама
16:39:47 21-11-2024
Да уж! Совсем не для бюджетников!
22:09:29 21-11-2024
Прочитал заголовок и описание новости захотел сходить с супругой. Дошёл до стоимости... отдать за двоих четверть месячной зарплаты... это не для людей. Это для богатств. Мы у окон постоим запах понюхаем.
15:10:31 24-11-2024
Ходили, персонал отличный ( кухня не очень). За такие деньги, есть в Барнауле заведения получше.
08:27:54 25-11-2024
Гость (15:10:31 24-11-2024) Ходили, персонал отличный ( кухня не очень). За такие деньги... например?