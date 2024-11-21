НОВОСТИОбщество

"Старые песни о главном". В ресторане-поэме "Живые души" пройдут новогодние вечера

Гостей приглашают вкусно поужинать под звуки живой музыки

21 ноября 2024, 14:08, ИА Амител erid: LjN8KRC7G

Ресторан-поэма "Живые души" / Фото предоставлено компанией
Ресторан-поэма "Живые души" / Фото предоставлено компанией

В преддверии Нового года барнаульский ресторан "Живые души" приглашает всех ценителей музыки и душевного вокала на незабываемые вечера в стиле "Старых песен о главном". С 20 по 29 декабря 2024 года заведение на улице Гоголя, 46а, преобразится в место ностальгии. Гости окунутся в приятную атмосферу, наполненную мелодиями, проверенными временем.

В этом году "Живые души" подготовили для посетителей особенный сюрприз: дуэт Jazz Comfort* (Андрей Земсков и Светлана Калужских) и дуэт 7 mARTa* (Алексей Воронин и Евгений Козлов). Они исполнят репертуар, который дорог многим поколениям, – песни, вызывающие теплые воспоминания и дарящие ощущение праздника.

Помимо эксклюзивного музыкального сопровождения, гости насладятся оригинальной кухней. Стоимость депозита на одного человека – 7 000 рублей.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу волшебного предпраздничного вечера с хорошей музыкой. Приходите на ужин в ресторан "Живые души".

Иллюстрация предоставлена организатором

Возрастное ограничение 16+

*Jazz Comfort ("Джаз Комфорт"); "7 mARTa" ("7 марта")

Синельников Андрей Олегович

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:39:47 21-11-2024

Да уж! Совсем не для бюджетников!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:29 21-11-2024

Прочитал заголовок и описание новости захотел сходить с супругой. Дошёл до стоимости... отдать за двоих четверть месячной зарплаты... это не для людей. Это для богатств. Мы у окон постоим запах понюхаем.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:31 24-11-2024

Ходили, персонал отличный ( кухня не очень). За такие деньги, есть в Барнауле заведения получше.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:54 25-11-2024

Гость (15:10:31 24-11-2024) Ходили, персонал отличный ( кухня не очень). За такие деньги... например?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров