Старый телефон пропавшего с семьей красноярца Сергея Усольцева неожиданно стал доступен

09 октября 2025, 12:45, ИА Амител

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей в ходе туристического похода к горе Буратинка. Супруги с дочерью отправились в путь 28 сентября и с тех пор не выходили на связь.

На фоне поисковых мероприятий внимание привлек мобильный телефон главы семьи Сергея Усольцева. Накануне вечером номер внезапно оказался доступен, однако вскоре снова пропал из сети. Утром дозвониться на него удалось вновь, но вызовы оставались без ответа. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

В мессенджере Telegram зафиксировано, что пользователь был в сети в 03:07, а в его аккаунте появилась новая аватарка. Знакомые предположили, что доступ к сим-карте могли получить мошенники.

Позднее выяснилось, что речь идет о старом номере Сергея, который он давно не использует. Поиски семьи Усольцевых продолжаются.