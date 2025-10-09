Старый телефон пропавшего с семьей красноярца Сергея Усольцева неожиданно стал доступен
Знакомые предположили, что доступ к сим-карте могли получить мошенники
09 октября 2025, 12:45, ИА Амител
В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей в ходе туристического похода к горе Буратинка. Супруги с дочерью отправились в путь 28 сентября и с тех пор не выходили на связь.
На фоне поисковых мероприятий внимание привлек мобильный телефон главы семьи Сергея Усольцева. Накануне вечером номер внезапно оказался доступен, однако вскоре снова пропал из сети. Утром дозвониться на него удалось вновь, но вызовы оставались без ответа. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
В мессенджере Telegram зафиксировано, что пользователь был в сети в 03:07, а в его аккаунте появилась новая аватарка. Знакомые предположили, что доступ к сим-карте могли получить мошенники.
Позднее выяснилось, что речь идет о старом номере Сергея, который он давно не использует. Поиски семьи Усольцевых продолжаются.
13:41:35 09-10-2025
Сим-карту передают другому человеку после блокировки номера, которая происходит после неиспользования в течение 90-180 дней (срок зависит от оператора и баланса),
14:13:17 09-10-2025
У опсосов есть практика перепродавать номера, которые не используются. Скорее всего и этот продали.
14:23:04 09-10-2025
локализовать сим карту - как два пальца об асфальт! в чем проблема то???
15:42:36 09-10-2025
кстати да, у них же были с собой телефоны, должны же быть данные у операторов. даже если сейчас телефон недоступен, есть же данные когда последний рз подключались к вышке. там не дремучая тайга же на сотни километров
09:59:46 10-10-2025
Урбаниздко (15:42:36 09-10-2025) кстати да, у них же были с собой телефоны, должны же быть д... там именно тайга.