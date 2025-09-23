Стендап и фаер-шоу. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю

Не знаешь чем заняться в Барнауле? Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю.

24 сентября

Моноспектакль "Барнаул. И снова о мистике", 12+

Загадочные пророчества Серафима Саровского и Елены Рерих. Необычные воспоминания о Барнауле знаменитого Вольфа Мессинга. Тайны Акинфия Демидова и незавершенность масонских планов в Барнауле.

Время: 19:00

Адрес: пространство "Не беси", ул. Кирова, 51а

Цена: 500 рублей

Стендап-шоу "Открытый микрофон", 18+

Ведущим шоу выступит Мурат Соурбеков.

Время: 20:00

Адрес: Бар Hairy lemon, ул. Лазурная, 13

Цена: от 100 рублей

25 сентября

Трибьют-концерт "ВИА 70-х", 6+

Барнаульский духовой оркестр и вокальный ансамбль "Сиб-Мен" приглашают отправиться в незабываемое музыкальное путешествие, полное воспоминаний о золотой эпохе советской эстрады 70-х годов. На концерте гости услышат шедевры, исполненные легендарными коллективами "Веселые ребята", "Лейся, песня", "Песняры", "Пламя", "Самоцветы" и "Синяя птица".

Время: 18:30

Адрес: ДК "Сибэнергомаш", пр. Ленина, 147

Цена: 300 рублей

26 сентября

Цирковое авторское шоу "Актион", 0+

В программе: фаер-шоу "Сварог"; воздушная пара на ремнях; королева кане-корсо (аттракцион с уникальным исполнением трюков элитными собаками кане-корсо); гимнаст на мачте; рок хула-хупы; живой вокал; милые обезьянки и умные попугаи; самый добрый клоун и многое другое.

Время: 18:00

Адрес: парковка гипермаркета "Лента", ул. Власихинская, 67

Цена: 800–1800 рублей

27 сентября

Кукольный спектакль "В стране невыученных уроков", 6+

В стране невыученных уроков нет ни учителей, ни учебников, ни шпаргалок. Герою, двоечнику и лентяю Вите предстоит пройти череду испытаний и принять решения для спасения себя и других. А самым важным для него становится не тот урок, который надо выучить, а тот, который учит тебя здесь и сейчас.

Время: 11:00

Адрес: театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41

Цена: 350–450 рублей

28 сентября

Спектакль-комедия "Железновы", 16+

Посетители попадут на "репетицию" спектакля "Васса Железнова", где режиссер будет сидеть в зале, врываться в действие, поправлять актеров. Трагедия пьесы переплетется с импровизацией, юмором и легким абсурдом, открывая классику с неожиданной стороны.

Время: 18:00

Адрес: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

Цена: 500–800 рублей

