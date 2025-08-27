Стивен Сигал и его сын открыли в России компанию по переработке отходов

"Хикари" будет в числе прочего заниматься переработкой грязного пластика

27 августа 2025, 21:37, ИА Амител

Предприятие / Фото: amic.ru

Американский актер Стивен Сигал зарегистрировал в Москве компанию ООО "Хикари". Об этом сообщает "Регнум" со ссылкой на данные Единого государственного реестра юрлиц.

Компания была зарегистрирована 26 августа. Ее соучредителями выступили сын актера Доминик Сан Рокко Сигал и бизнесмен Михаил Замарин. Согласно базе ЕГРЮЛ, фирма специализируется на консультировании в области коммерческой деятельности и управления.

Захарин занимается строительством заводов по переработке отходов в Подмосковье. Компания "Хикари" будет в числе прочего перерабатывать грязный пластик.

Напомним, что Сигал получил гражданство РФ в ноябре 2016 года. По словам артиста, его предки жили в Приморье, а отец был русским.