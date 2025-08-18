Столетнюю школу-памятник продают в Барнауле на торгах за 39,5 млн рублей

Объект построен из красного кирпича в начале прошлого века и имеет богатую историю

18 августа 2025, 10:44, ИА Амител

Здание на ул. Аванесова, 132б / Фото: "Дом.рф"

Историческое здание "Высшая начальная школа им. И.С. Тургенева" по ул. Аванесова, 132б (рядом с лицеем № 2 и аллеей Ветеранов) продают на торгах вместе с земельным участком. До 2024 года там располагался факультет архитектуры и дизайна АлтГТУ, но затем институт переехал в новый корпус. Сейчас, по данным городского справочника 2ГИС, его занимает Спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) № 2.

Трехэтажное здание из красного кирпича построено в 1909 году. Включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Как сообщает организатор аукциона – госкорпорация "Дом.рф", состояние здания удовлетворительное.

В аукционной документации сказано, что крыша здания металлическая, полы – деревянные, стены – преимущественно окрашенные. Однако ремонт требуется: есть многочисленные дефекты отделки. Обязанность будущего собственника – восстановить объект и поддерживать его состояние.

«Инженерные сети – электрические сети, система водоснабжения, канализации и отопления находятся в работоспособном состоянии. Физическое состояние – условно-удовлетворительное. Частично присутствует мусор, мебель», – указано в документации.

Рядом с имущественным комплексом расположен частный сектор, лицей № 2, стадион. Территория здания-памятника частично огорожена, участок асфальтирован, имеется древесно-кустарниковая растительность, которую можно вырубить.

Начальная цена здания – 17 млн рублей, участка – 22,5 млн рублей. Аукцион назначен на 19 сентября.

Справка

В 1909 году на улице Большой Змеевской начали возводить городское училище. В 1912 году по решению городской думы объект переименован "В память 300-летия Дома Романовых". В 1920 году в здании открылась Алтайская губернская школа имени III Интернационала, проработавшая до 1930 года. В советские годы (с 1927 года улица носит имя Аванесова) по данному адресу располагалась высшая начальная школа имени И.С. Тургенева.