Столетнюю школу-памятник продают в Барнауле на торгах за 39,5 млн рублей
Объект построен из красного кирпича в начале прошлого века и имеет богатую историю
18 августа 2025, 10:44, ИА Амител
Историческое здание "Высшая начальная школа им. И.С. Тургенева" по ул. Аванесова, 132б (рядом с лицеем № 2 и аллеей Ветеранов) продают на торгах вместе с земельным участком. До 2024 года там располагался факультет архитектуры и дизайна АлтГТУ, но затем институт переехал в новый корпус. Сейчас, по данным городского справочника 2ГИС, его занимает Спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) № 2.
Трехэтажное здание из красного кирпича построено в 1909 году. Включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Как сообщает организатор аукциона – госкорпорация "Дом.рф", состояние здания удовлетворительное.
В аукционной документации сказано, что крыша здания металлическая, полы – деревянные, стены – преимущественно окрашенные. Однако ремонт требуется: есть многочисленные дефекты отделки. Обязанность будущего собственника – восстановить объект и поддерживать его состояние.
«Инженерные сети – электрические сети, система водоснабжения, канализации и отопления находятся в работоспособном состоянии. Физическое состояние – условно-удовлетворительное. Частично присутствует мусор, мебель», – указано в документации.
Рядом с имущественным комплексом расположен частный сектор, лицей № 2, стадион. Территория здания-памятника частично огорожена, участок асфальтирован, имеется древесно-кустарниковая растительность, которую можно вырубить.
Начальная цена здания – 17 млн рублей, участка – 22,5 млн рублей. Аукцион назначен на 19 сентября.
Справка
В 1909 году на улице Большой Змеевской начали возводить городское училище. В 1912 году по решению городской думы объект переименован "В память 300-летия Дома Романовых". В 1920 году в здании открылась Алтайская губернская школа имени III Интернационала, проработавшая до 1930 года. В советские годы (с 1927 года улица носит имя Аванесова) по данному адресу располагалась высшая начальная школа имени И.С. Тургенева.
10:50:36 18-08-2025
штоль купить?
11:18:30 18-08-2025
Господи, ну почему продать? А отремонтировать за счет бюджета и разместить там этот же лицей: увеличить количество мест для школьников?!? Посмотрите, какие там огромные окна и высокие потолки! На Горе идет сумашедшая стройка, человейники пекут как пирожки. А места для детей в школах и детсадах где?
13:02:17 18-08-2025
Абориген (11:18:30 18-08-2025) Господи, ну почему продать? А отремонтировать за счет бюджет... Продать и деньги по карманам растырить
13:42:53 18-08-2025
школу на Авансова продали, на Ересном продали, на Прудских - продали, о еще не всё продали оказывается.
13:59:21 18-08-2025
Вполне приличное состояние . Обязать город отремонтировать здание и отдать под школу . И ещё Бастрыкину сообщить, что чиновники разбазаривают городское школьное имущество , вместо того , что бы школу открыть , которых итак недостаёт в городе . Кстати он итак уже взял их на карандаш .
14:18:53 18-08-2025
Гость (13:59:21 18-08-2025) Вполне приличное состояние . Обязать город отремонтировать ... было бы здание у города еще, федералы удавятся передать муниципалитет
15:00:52 19-08-2025
А чья школа?
00:46:47 20-08-2025
Люди!!! Куда катимся??? 21 школу снесли, объявили аварийной) кое как сломали! Она бы простояла ещё 100 лет! Капитальный ремонт нужно было сделать! Это же школы, где учаться дети!!! На горе осталась одна 48 школа! Не всё могут себе позволить возить детей в центр или платную Барнаульскую классическую школу! А кто это здесь прочитает??? Кому мы это пишем? Себе???