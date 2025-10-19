"Строение вне времени". В Барнауле не разрешили строить магазин "Пятерочка" рядом с храмом

Проект обсудили 16 октября на заседании градсовета

19 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Проект магазина в Барнауле на улице Эмилии Алексеевой

Продовольственный магазин планируют построить на улице Эмилии Алексеевой, 19, в районе Потока. Там намерена "разместиться" известная сеть "Пятерочка". Рядом находится православный храм, а в будущем на соседнем участке хотят возвести высотный дом. Проект магазина рассмотрели на заседании градсовета Барнаула. И у экспертов возникло много вопросов.

Что известно о проекте?

Над ним работала мастерская "АртПроект". По сути, это будет типовое одноэтажное здание из металлического каркаса с облицовкой сэндвич-панелями в теплых бежево-коричневых тонах. Планируют сделать парковку, а также ночную подсветку. Проект рассматривали уже несколько недель назад, но его забраковали.

При повторном рассмотрении убрали парковку вдоль улицы Эмилии Алексеевой. Также решили уменьшить здание, для того чтобы более высокое строение не испортило вид на соседний храм.

Что сказали эксперты?

Раскритиковали проект. Директор ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин предложил убрать плитку рядом с магазином, высадив там газон. Якобы из-за того, что там будут парковать автомобили.

Известный архитектор Виктор Четошников уверен, что магазин – "строение вне времени". Объект не учитывает будущую застройку. Предприниматель Евгений Носенко отмечает, что в Барнауле уже нужно перестать строить типовые магазины. Его мнение поддержал и архитектор Сергей Боженко.

«Вынужден повторять то, что уже говорил на предыдущем градсовете. Архитектурного ансамбля нет. Использование участка нерационально. Здесь планируют строить высотные дома, поэтому необходимо увеличить этажность магазина в соответствии с концепцией КРТ и разобраться с парковками и благоустройством», – отметил Сергей Боженко.

В итоге проект отправили на очередную доработку.