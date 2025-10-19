"Строение вне времени". В Барнауле не разрешили строить магазин "Пятерочка" рядом с храмом
Проект обсудили 16 октября на заседании градсовета
19 октября 2025, 07:00, ИА Амител
Продовольственный магазин планируют построить на улице Эмилии Алексеевой, 19, в районе Потока. Там намерена "разместиться" известная сеть "Пятерочка". Рядом находится православный храм, а в будущем на соседнем участке хотят возвести высотный дом. Проект магазина рассмотрели на заседании градсовета Барнаула. И у экспертов возникло много вопросов.
Что известно о проекте?
Над ним работала мастерская "АртПроект". По сути, это будет типовое одноэтажное здание из металлического каркаса с облицовкой сэндвич-панелями в теплых бежево-коричневых тонах. Планируют сделать парковку, а также ночную подсветку. Проект рассматривали уже несколько недель назад, но его забраковали.
При повторном рассмотрении убрали парковку вдоль улицы Эмилии Алексеевой. Также решили уменьшить здание, для того чтобы более высокое строение не испортило вид на соседний храм.
Что сказали эксперты?
Раскритиковали проект. Директор ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин предложил убрать плитку рядом с магазином, высадив там газон. Якобы из-за того, что там будут парковать автомобили.
Известный архитектор Виктор Четошников уверен, что магазин – "строение вне времени". Объект не учитывает будущую застройку. Предприниматель Евгений Носенко отмечает, что в Барнауле уже нужно перестать строить типовые магазины. Его мнение поддержал и архитектор Сергей Боженко.
«Вынужден повторять то, что уже говорил на предыдущем градсовете. Архитектурного ансамбля нет. Использование участка нерационально. Здесь планируют строить высотные дома, поэтому необходимо увеличить этажность магазина в соответствии с концепцией КРТ и разобраться с парковками и благоустройством», – отметил Сергей Боженко.
В итоге проект отправили на очередную доработку.
- "Также решили уменьшить здание, для того чтобы более высокое строение не испортило вид на соседний храм." --- Вот в чем ключ разгадки. Опиум для народа победил. У нас такой проект Пятерочки, после нескольких лет существования умер. Пока стоит с потухшими окнами.
08:26:38 19-10-2025
Конкурирующие бизнесы
11:37:10 19-10-2025
Зачем нам в Барнауле столько церквей?! За уши хотят притянуть в якобы "веру". Хотят лапшу вешать людям, что на том свете будем жить лучше?! Хотят подменить материальные и жизненные ценности на духовные?! Такой парк загубили возле "солнечного ветра" свои срамом.
11:56:23 19-10-2025
А адрес храма можно? Все окрестности по карте 2гис проискала, ни одного храма рядом с Эмилии Алексеевой 19, тем более православных - не нашла 🤔🤷
08:38:46 21-10-2025
Гость (11:56:23 19-10-2025) А адрес храма можно? Все окрестности по карте 2гис проискала... Вот вот, сколько там езжу ни какого храма не видел. Походу рпц хотят отжать землю
12:00:47 19-10-2025
А у Покровского собора высотка за забором выше собора никому ничего не закрыла!? Наверно там по паре квартир собору и архитектуре дали и они теперь отмаливают этот грех?
13:02:34 19-10-2025
Ха-ха, а еще говорили: "Чем вам мешают храмы?". Нормальной жизни не дают людям
13:33:40 19-10-2025
От пятерки хотя бы польза была бы
13:47:16 19-10-2025
Там действительно нет храма.
Надеюсь его не собираются построить?
К храмам нужно относиться более рационально.
1. Они должны строиться за счёт средст верующих. Если им нужен храм то соберут деньги и построят, не нужен - не построят.
Надеюсь их сейчас не за счёт государства строят? Тогда я против.
2. Для храма не нужно богатое помещение. Если какой-то художник, верующий, готов украсить храм бесплатно это одно. Тогда это благородно. А если деньги собирают с верующих или даёт государство, то лучше потратить их на людей. Помочь бедным, больным. Храмы должны быть скромными.
3. Храм это просто помещение. Если здание не обладает исторической или художественной ценностью при необходимости его можно перенести или снести, если оно мешает городу, или другим людям.
Так и с пятерочкой. Если из-за храма нельзя строить высокие дома то может быть храм стоит не на своем месте?
Если высокие дома в целом портят городскую среду, снижают комфорт, то может быть нужно так и говорить?
21:30:03 25-10-2025
АлексейX (13:47:16 19-10-2025) Там действительно нет храма.Надеюсь его не собираются по... Церквушка есть там, да. На выезде на Малахова с Попова, по правой стороне
14:01:44 19-10-2025
Однако, закушались попы. Берегов перестали видеть. Извратили всю религию, в угоду своему чревоугодию.
14:09:42 19-10-2025
Чет не нашли церкву на алексеева 19
14:55:43 19-10-2025
Теперь все привязались к храму 🥺, когда там и в помине его нет!!
Эта статья, заголовок - провокация!
Хорошо б проверять инфу, перед тем, как писать комментарии😏
14:56:33 19-10-2025
Гость (07:58:28 19-10-2025) - "Также решили уменьшить здание, для того чтобы более высо... Храм красиво и на века. А пятёрочка это, что? О красоте архитектуры города тоже думать надо. Изуродовать то недолго
06:24:33 20-10-2025
Гость (14:56:33 19-10-2025) Храм красиво и на века. А пятёрочка это, что? О красоте архи... Соглашусь. Православный храм - это красиво. Другая архитектура. Не однотипно прямолинейная.
15:17:19 19-10-2025
В Пятерочку народ чаще ходит. И количеством больше...
22:41:06 19-10-2025
Гость (14:56:33 19-10-2025) Храм красиво и на века. А пятёрочка это, что? О красоте архи... На века, пока бассейн не понадобится
10:32:53 20-10-2025
вы все слепые что ли? есть там храм. пересечение алексеевой и малахова