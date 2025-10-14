Строительство жилья в Алтайском крае упало на 10% в 2025 году

Всего за этот период построено 7245 новых квартир

За январь – сентябрь 2025 года в Алтайском крае введено в эксплуатацию 690,1 тыс. кв. метров жилья, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за этот период построено 7245 новых квартир, сообщает Алтайкрайстат.

Основной объем строительства пришелся на индивидуальных застройщиков, которые ввели 518,4 тыс. кв. метров жилых домов. Это составляет 75,1% от общего объема ввода по региону, однако на 6,5% меньше показателя за девять месяцев 2024 года.

Положительная динамика отмечена в 30 муниципальных образованиях края: в одном муниципальном округе, четырех городских округах и 25 муниципальных районах зафиксирован рост ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.