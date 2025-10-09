Аренда жилья в Барнауле оказывается на 11% выгоднее ипотечного платежа
При этом в девяти крупных городах ситуация обратная: ипотека обходится дешевле аренды на 3–21%
09 октября 2025, 09:00, ИА Амител
Аналитики выяснили, в каких городах России выгоднее брать ипотеку, а где дешевле снимать жилье. Об этом сообщает РИА Новости.
Барнаул вошел в число городов, где ежемесячный платеж по кредиту превышает стоимость аренды – разница составляет 11%. При этом в девяти крупных городах ситуация обратная: ипотека обходится дешевле аренды на 3–21%. Лидером по экономии стал Калининград, где покупка жилья в кредит выгоднее съема на 21%.
Наибольший разрыв между ипотекой и арендой наблюдается в сибирских городах. В Новосибирске платеж по кредиту превышает арендную ставку на 41%, в Кемерове – на 27%, в Омске – на 21%. В Москве, Сочи и Севастополе ипотека дороже аренды в два-три раза из-за высоких цен на недвижимость.
09:17:54 09-10-2025
Дожили.21век.
10:08:15 09-10-2025
Прикольно. Выгодней снимать. Но у ипотеки есть плюс, жилье потом остается
10:37:25 09-10-2025
11% ни о чем
11:11:09 09-10-2025
бггг))
на опыт франции и германии смотреть не советую, там действительно живут на съеме, но у них все в порядке с маневренным фондом гос-во субсидирует найм.
как сейчас там не знаю, но было именно так.
В России ваш найм вам субсидировать никто не будет.
и по мере вашего старения и снижения доходов, вы будете переезжать в жилье подешевле, пока не остановитесь в коробке из под холодильника.
11:26:54 09-10-2025
Гость (11:11:09 09-10-2025) бггг))на опыт франции и германии смотреть не советую, та... Вообще не понятно в чьих интересах эта статейка написана. Хотя нет, понятно . Надо обеспечить риелторские конторы работой
18:28:50 09-10-2025
Гость (11:11:09 09-10-2025) бггг))на опыт франции и германии смотреть не советую, та... многие заводы субсидируют, "Кристалл" например
18:29:34 09-10-2025
ага, спасибо. Можно смело повысить аренду еще на 6 процентов. Благодарю!