Аренда жилья в Барнауле оказывается на 11% выгоднее ипотечного платежа

09 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Аналитики выяснили, в каких городах России выгоднее брать ипотеку, а где дешевле снимать жилье. Об этом сообщает РИА Новости.

Барнаул вошел в число городов, где ежемесячный платеж по кредиту превышает стоимость аренды – разница составляет 11%. При этом в девяти крупных городах ситуация обратная: ипотека обходится дешевле аренды на 3–21%. Лидером по экономии стал Калининград, где покупка жилья в кредит выгоднее съема на 21%.

Наибольший разрыв между ипотекой и арендой наблюдается в сибирских городах. В Новосибирске платеж по кредиту превышает арендную ставку на 41%, в Кемерове – на 27%, в Омске – на 21%. В Москве, Сочи и Севастополе ипотека дороже аренды в два-три раза из-за высоких цен на недвижимость.