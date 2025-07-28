Студентку из Барнаула пригласили на практику в банк после олимпиады "Я – профессионал"

Альбина Глушкова показала себя как перспективный молодой специалист

28 июля 2025, 19:15, ИА Амител

Альбина Глушкова / Фото: пресс-служба Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я - профессионал"

Участница заключительного этапа VIII сезона Всероссийской олимпиады "Я – профессионал" по направлению "Финансы и кредит", студентка Алтайского государственного университета Альбина Глушкова прошла практику в Альфа-Банке. Талантливая девушка уже строит карьеру в банковской сфере и участвует в международных конференциях.

Обучаясь на третьем курсе по направлению "Экономика", Альбина уже успела проявить себя как перспективный молодой специалист. В своем исследовании "Рынок ипотечного кредитования России в 2024 году" она подробно проанализировала корреляцию между ставкой Центробанка и условиями ипотечного кредитования, работа получила высокую оценку на университетских конференциях. Благодаря участию в олимпиаде "Я – профессионал" девушка определила свою профессиональную траекторию.

"Олимпиада помогла мне углубить знания, которые мне интересны, и понять, что для меня важно, позволила определить, какая сфера экономики мне по душе. Участвовала в нескольких направлениях и поняла, что "Финансы и кредит" – самое интересное для меня", – делится Альбина Глушкова.

Альбина получила диплом III степени на Международном конкурсе научных работ за исследование "Структурные факторы инфляции в Алтайском крае". Ее исследование анализирует региональную экономику и предлагает практические рекомендации для снижения инфляционного давления, которые могут быть полезны как органам власти Алтайского края при разработке мер по стабилизации цен, так и бизнесу для адаптации к условиям меняющейся экономики.

Талантливая студентка также прошла практику в Альфа-Банке, где получила ценный опыт работы с операционно-сервисными задачами. Девушка координировала клиентов, помогала в работе с банкоматами и консультировала по вопросам использования мобильного приложения. Такой опыт позволил ей получить навыки, которые пригодятся в будущей карьере, и дал понимание принципов работы банковских продуктов.

Альфа-Банк – генеральный партнер олимпиады "Я – профессионал", поддерживает два направления – "Управление цифровым продуктом и инноватика" и "Проектный менеджмент". В VIII сезоне на дисциплину "Проектный менеджмент" поступило более 14 тысяч заявок, а на "Управление цифровым продуктом и инноватику" – более шести тысяч.

Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Реализуется в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.