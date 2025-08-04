Студенты со всей России соберутся на Алтае, чтобы покорить медиапространство

Участники форума "Сила Алтая" познакомятся с трендами индустрии, научатся создавать контент и поработают с историко-культурным наследием региона

Студенты. Смартфон / Фото: пресс-служба АлтГУ

Цифровые технологии все глубже проникают в нашу жизнь. Молодежь чаще берет в руки камеры, микрофоны и смартфоны, превращаясь в активных создателей контента. Социальные сети и интернет-платформы становятся площадками для самовыражения, обмена идеями и воплощения творческих замыслов. А потому студенты, начинающие профессионалы и просто увлеченные медиа люди ищут возможности учиться, развивать навыки и расширять свои горизонты. Министерство науки и высшего образования РФ активно поддерживает тенденцию и способствует развитию медиаобразования. Например, на базе Алтайского государственного университета (АлтГУ) с 16 по 18 сентября 2025 года пройдет всероссийский студенческий медиафорум "Сила Алтая".

Кто может принять участие?

Форум, прежде всего, ориентирован на студентов, обучающихся по направлениям, связанным с медиакоммуникациями, журналистикой, рекламой и PR*. Присоединиться могут и те, кто интересуется медиаиндустрией и хочет научиться создавать качественный контент.

Что будет в программе?

В рамках форума пройдет трехдневная насыщенная программа с мастер-классами, разбором реальных кейсов и дискуссиями о новых трендах в медиаиндустрии. Участники смогут пообщаться с федеральными и региональными экспертами в сфере Digital*, рекламы и PR, а также разработать медиапродукты в разных форматах.

"Сила Алтая" соберет более 150 студентов со всей страны и станет важным образовательным событием для молодежи, которая хочет научиться не только создавать контент, но и погрузиться в тонкости медиапроизводства.

Создание видеоконтента / Фото: пресс-служба АлтГУ

Одним из главных направлений форума станет работа с историко-культурным наследием Алтая и его туристическим потенциалом. В это же время на площадках университета пройдет IV международный алтаистический форум и археологическая конференция.

«Мы хотим, чтобы участники форума не только узнали о современных трендах в медиасфере, но и научились работать с контентом, который объединяет народы, раскрывает культурное богатство и потенциал региона. Для будущих медиалидеров это шанс стать частью большого диалога и сделать первые шаги к карьере в индустрии», – отметила заведующая кафедрой журналистики, медиа и рекламы АлтГУ Екатерина Валюлина.

Есть ли подобные проекты для школьников?

Да. Уже с сентября 2025 года в АлтГУ стартует большой проект кафедры журналистики, медиа и рекламы ИГН АлтГУ – Медиашкола "МедиаСтарт". Занятия будут проходить один-два раза в месяц в течение всего учебного года – с сентября по май. Обучение бесплатное.

Предусмотрено три направления: журналистика, медиакоммуникации и реклама/PR, где ребята освоят такие навыки, как написание статей, фото- и видеосъемку, монтаж, а также основы SMM* и создания рекламных кампаний.

Такой формат обучения поможет определиться с профессиональным путем, понять, какое направление ближе, а также овладеть навыками, лучше вникнуть в специфику работы в медиаиндустрии.

Напомним, желающие получить образование в сфере медиа и коммуникаций в Алтайском госуниверситете еще могут подать документы. Кафедра журналистики, медиа и рекламы ИГН АлтГУ предлагает образовательные программы на каждом уровне – бакалавриате, магистратуре, аспирантуре, программах дополнительного и дополнительного профессионального образования.



В этом году на программе бакалавриата "Реклама и связи с общественностью" вуз выделил наибольшее количество бюджетных мест – 16. На направлениях "Медиакоммуникации" и "Журналистика" – по 12 мест на бюджетной основе. В магистратуре доступна программа "Журналистика" с обновленным профилем "Цифровая журналистика", где примут на бюджет 16 человек. Поступающие на платное обучение бакалавриата могут подавать документы до 22 августа 2025 года. Для претендентов на бюджетные места в магистратуре срок подачи документов – до 18 августа, на платные места – до 25 августа текущего года.*PR ("ПиАр"); Digital ("Диджитал"); SMM (ЭсЭмЭм")