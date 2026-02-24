Суд обязал алтайских дорожников выплатить миллионы кузбасской компании

Автогрейдер Северо-Восточного ДСУ скатился на стоящий "Вольво" в Заринском районе

24 февраля 2026, 10:16, ИА Амител

Северо-Восточному ДСУ Алтайского края предстоит выплатить кузбасской компании "СибАвтоТех" почти 6 млн рублей за ущерб, причиненный в ДТП еще в 2023 году. Решение Арбитражного суда опубликовано в картотеке.

Авария произошла в Заринском районе. Автогрейдер, пытаясь расчистить дорогу, чтобы грузовик "Вольво" мог преодолеть подъем, не справился с задачей и скатился назад, повредив стоящую машину.

Владелец грузовика потратил на восстановительный ремонт 6,2 млн рублей, но страховщики выплатили лишь 400 тысяч. Оставшиеся 5,8 млн истец потребовал с виновника — алтайского ДСУ.

Дорожники возражали, указывая на просроченный техосмотр грузовика и несоответствие повреждений размеру иска. Однако суд после проведения экспертиз встал на сторону пострадавшей стороны и взыскал полную сумму убытков.