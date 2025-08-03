Суд оштрафовал водителя грузовика за отказ проверить, не перевозит ли он дроны

Мужчина потерял ключ от задней двери и не мог ее открыть

03 августа 2025, 13:08, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки на возможную перевозку дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Сотрудники ДПС остановили водителя машины "ГАЗон" в Тульской области. Они потребовали открыть грузовой отсек, однако мужчина отказался от требования. В связи с этим в отношении него составили протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

В судебном заседании шофер вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся. Он указывал, что сразу не мог выполнить требование сотрудника, поскольку потерял ключ от задней двери. Позднее ключ нашелся, и он выполнил требования сотрудников полиции.

В середине июля водителя признали виновным. Ему назначили штраф в размере 2 тысяч рублей.