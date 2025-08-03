Суд оштрафовал водителя грузовика за отказ проверить, не перевозит ли он дроны
Мужчина потерял ключ от задней двери и не мог ее открыть
Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки на возможную перевозку дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Сотрудники ДПС остановили водителя машины "ГАЗон" в Тульской области. Они потребовали открыть грузовой отсек, однако мужчина отказался от требования. В связи с этим в отношении него составили протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
В судебном заседании шофер вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся. Он указывал, что сразу не мог выполнить требование сотрудника, поскольку потерял ключ от задней двери. Позднее ключ нашелся, и он выполнил требования сотрудников полиции.
В середине июля водителя признали виновным. Ему назначили штраф в размере 2 тысяч рублей.
Вот у них подгорает!
ну сломал бы дверь и показал. Надо понимать вообще-то!!
Гость (20:01:56 03-08-2025) ну сломал бы дверь и показал. Надо понимать вообще-то!!... Ну, а после гаишник взял и оплатил ремонт, чтобы тоже что-то понимать. Или на месте бы отремонтировал.
Анекдот какой-то. Интересно, что он вез, если ключ потерялся, а когда пригрозили штрафстоянкой, ключ нашелся. Ну было же что-то там, понятно не дроны, но может алкоголь без документов, почему не написать что было? Иначе если ничего не было, то ключ реально скорее всего потерялся, зачем ему это, чисто потроллить?
Гость (09:53:35 04-08-2025) Анекдот какой-то. Интересно, что он вез, если ключ потерялся... А может действительно ничего не было такого, вы не рассматриваете вариант что полиция просто хотела посмотреть что внутри и поиметь с этого долю так сказать, в качестве платы за проезд?
А человек просто занял законную позицию, для досмотра хотелки мало, нужны основания и понятые с видеофиксацией вменяемой на описанный и опечатанный носитель под протокол, а то нагрудный регистратор потом выяснится что сломался, не работал, заглючил и т.п.
Я стесняюсь спросить, а закона в РФ вообще больше нет? Разве инспектор ДПС имеет право досматривать груз и/или машину без решения суда без постоновления?
Оставить машину - Да!
Проверить документы водителя - Да!
Проверить документы на машину - Да!
Проверить документы на груз - Да!
Досмотреть машину - Нет!
Какое к чертям не выполнения законного требования сотрудников полиции?
Тут ключевое слово законного, а в требовании досмотра машины без постановления нет ничего законного, это хотелка инспектора.
Если на данное действие было основание, а ключа почему то (не важно почему) нет, или стоит пломба, инспектор сопровождает машину на спец.стоянку где в присутствии понятых и/или видео фиксации вскрывается замок(только замок, а не раскручивается дверь) и досматривается машина, в соответствии с чем составляется АКТ осмотра о найденном/ненайденном и опечатывается автомобиль, и дальше процессуально от результатов. А не просто не выполнение требования полиции и всё.
Гость (10:35:32 04-08-2025) Я стесняюсь спросить, а закона в РФ вообще больше нет? Разве...
у нас вообще-то военные действия идут, если вы не заметили. имеют право все делать для безопасности. вы же первый будете орать, если не дай Боже вас зацепит ненароком
Гость (10:35:32 04-08-2025) Я стесняюсь спросить, а закона в РФ вообще больше нет? Разве... А ведь до прихода интернета, только у тебя в селе знали, что ты глупый))))